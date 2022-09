Braunschweig. Mehr als 1000 Geflüchtete stehen dem Arbeitsmarkt in Braunschweig zur Verfügung. Viele aber sind bei der Arbeitssuche noch zurückhaltend.

Bericht des Jobcenters Ukrainer in Braunschweig: Für Deutschkurse fehlen Lehrer

Viele ukrainischeGeflüchtete sind bei der Arbeitssuche eher zurückhaltend. Der Grund: Sie hoffen auf eine baldige Rückkehr in ihre Heimat.

Wie aus einem Bericht des Braunschweiger Jobcenters an des Sozialausschuss des Rates weiter hervorgeht, sind teilweise auch fehlende Deutschkenntnisse und fehlende Nachweise der Qualifikationen ein Problem.

Seit Juni sind die Jobcenter und nicht mehr die Kommunen für die Sozialleistungen (nach dem SGB II) an ukrainische Geflüchtete zuständig. Täglich, heißt es, folgten zur Zeit fünf bis zehn Neuanträge.

Jobcenter vermittelt Geflüchtete in Arbeit

2.302 Geflüchtete aus der Ukraine sind dem Bericht zufolge bis zum 1. August vom Braunschweiger Jobcenter erfasst worden. „Nachdem es dem Bereich Leistungsgewährung durch großes Engagement gelungen ist, die finanzielle Absicherung zu gewährleisten, ist als zweiter Schritt die Beratung und Vermittlungsarbeit in den Arbeitsmarkt im Fokus“, so das Jobcenter.

In einem Fragebogen seien Schul- und Berufsabschlüsse, Qualifikationen und (Sprach-)Kenntnisse, Interessen sowie bisherige Tätigkeiten als Grundlage für eine persönliche Beratung und Vermittlung abgefragt worden.

Viele Mütter: Kinderbetreuung wichtig

Nach Daten vom 9. August stehen 1099 ukrainische Geflüchtete dem Arbeitsmarkt zur Verfügung. Durch den hohen Anteil an Müttern spielten Kinderbetreuung und Schulbesuch eine wichtige Rolle. „Bisher konnten in Braunschweig gute Lösungen gefunden werden“, teilt die Behörde mit.

Allerdings werfen die Zahlen lediglich ein Schlaglicht auf die Situation. Das Jobcenter weist darauf hin, dass sich die Daten ständig veränderten. Weitere Geflüchtete kämen dazu, andere zögen innerhalb Deutschlands um oder gingen zurück in ihre Heimat.

Die Qualifikationen der ukrainischen Geflüchteten reichten von Hilfstätigkeiten bis zu hin akademischen Berufen. Je nach Berufsfeld können fehlende Deutschkenntnisse demnach ein Problem sein, müssen es aber nicht.

Arbeit in Forschung und Wissenschaft

In gehobenen akademischen Berufen fänden Geflüchtete mit guten Englischkenntnissen Beschäftigungsmöglichkeiten etwa in der Forschung und Wissenschaft.

Ukrainische und auch russische Unternehmen stellten außerdem Geflüchtete ein sowie auch Betriebe im Helferbereich wie Bau, Garten- und Landschaftsbau oder Raumpflege.

Lehrermangel: Wartezeiten bei Sprachkursen

Sprachkurse scheinen indes ein Nadelöhr auf dem Weg zur beruflichen Integration zu sein: Zwar sei die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) und anderen Sprachkursanbietern gut, doch müssten Geflüchtete angesichts der hohen Nachfrage nach Sprachkursen mit Wartezeiten rechnen, berichtet das Jobcenter.

Kurse könnten nicht eingerichtet werden, weil viel zu wenig Lehrpersonal zur Verfügung stehe. „Der Fachkräftemangel drückt sich also auch hier massiv aus. Das BAMF senkt die Anforderungen an das Lehrpersonal nicht, da die Qualitätsstandards gehalten werden sollen. Es wurden die Honorare erhöht und circa 16.000 ehemalige Lehrkräfte angeschrieben, um den Bedarf zu decken.“

Ein Drittel der Geflüchteten sind Kinder und Jugendliche

Hinter den 2302 Personen stehen 1.185 Bedarfsgemeinschaften, also Familien. Auffällig laut Jobcenter: Bei 36 Prozent der Geflüchteten in den Bedarfsgemeinschaften handele es sich um Kinder und Jugendliche unter 17 Jahren.

Der Frauenanteil ist erwartungsgemäß vor allem in der Altersgruppe der 18- bis 65-Jährigen hoch: Unter den 18- bis 24-Jährigen meldet das Jobcenter 223 Geflüchtete, darunter 163 Frauen und 60 Männer. Bei den insgesamt 1248 ukrainischen Geflüchteten im Alter zwischen 25 und 65 liegt der Frauenanteil mit 77 Prozent noch höher.

Jugendteam des Jobcenters coacht Jugendliche

Durch das Jugendteam des Jobcenters wurden alle unter 18-Jährigen zweisprachig angeschrieben und erhielten den Hinweis auf die Schulbildungsberatung der Stadt Braunschweig. Die Möglichkeiten reichten von Coaching in Präsenz, Online oder per Telefon in der Muttersprache bis hin zu qualifizierenden und integrativen Angeboten.

Erwachsenen bietet das Jobcenter außer individuellen Beratungsgesprächen Gruppeninformationen an: Pro Woche fänden fünf Veranstaltungen mit je 20 Teilnehmenden statt. „Die Rückmeldungen sind durchweg positiv.“

Parallel gebe es Informationsveranstaltungen und Beratungen zu verschiedenen Themen „vor Ort“. Als Beispiele nennt das Jobcenter das Mehrgenerationenhaus, das Haus der Kulturen und die DRK Kaufbar.

