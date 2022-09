Umleitungen wegen Bauarbeiten am Kreuz Braunschweig Süd

Braunschweig. Autofahrer müssen sich am Wochenende wieder auf Umleitungen im Bereich Kreuz Süd A 39/B 4 einstellen. Los geht es am Freitag.

Im Zuge der laufenden Brückenarbeiten am Kreuz Süd (A 39/B 4) erfolgen vom heutigen Freitag, 9. September, an ab 18 Uhr, bis Montag, 12. September, voraussichtlich 5 Uhr, die Straßenbauarbeiten zur Verlegung des Verkehrs von der Behelfsumfahrung auf die neue Brücke für die Fahrtrichtung Bad Harzburg. Dafür wird laut Mitteilung in den Anschlussbereichen zwischen der Wolfenbütteler Straße (B 4) und der neuen Brücke der Asphalt erneuert werden. Für diese Arbeiten ist die Vollsperrung der B 4 in Fahrtrichtung Bad Harzburg notwendig, heißt es.

Umleitungsstrecken werden eingerichtet

Die Umleitungsstrecke für den Verkehr von der Wolfenbütteler Straße (B 4) in Fahrtrichtung Bad Harzburg führt über die A 39 in Richtung Kassel/Salzgitter bis zur Anschlussstelle (AS) Rüningen-Süd. Von dort wird der Verkehr über die B 248 (Thiedestraße/Frankfurter Straße) nach Thiede und weiter über die L 615 (Wolfenbütteler Straße) zur AS Wolfenbüttel-Nordwest geleitet, um in Richtung Bad Harzburg zu gelangen.

Verbindungsrampe gesperrt

Während der Arbeiten im Kreuz Süd steht für den Verkehr aus Richtung Kassel/Salzgitter kommend außerdem die Verbindungsrampe von der A 39 auf die A 36 (B 4) in Richtung Bad Harzburg nicht zur Verfügung. Verkehrsteilnehmer auf der A 39 werden ebenfalls ab der AS Rüningen-Süd umgeleitet. Die Außenstelle Wolfenbüttel der Autobahn GmbH bittet um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich sowie auf den Umleitungen.

red

