Braunschweig denkt an die Queen von England

In ihrem Geschäft „Simply British“ gedenkt Frauke Allen ihrer Königin.

Die Nachricht vom Tod der englischen Königin war ein Schock. Oberbürgermeister Thorsten Kornblum war fast schon abgereist, wollte ab diesem Samstag mit einer Delegation Braunschweigs Partnerstadt Bath besuchen. Doch ganz England ist in tiefer Trauer. Deshalb wurde die Reise kurzfristig abgesagt.

„Mit Queen Elizabeth verliert das Vereinigte Königreich eine große, epochale Persönlichkeit, die ihr Land über Jahrzehnte geprägt und getragen hat. Ihr Tod geht den Menschen weltweit und natürlich auch in Braunschweig sehr nahe“, sagte der OB.

Braunschweigs Oberbürgermeister Kornblum erklärt, dass der Tod der Queen auch ihm und der Stadt sehr nahe gehe. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Die Trauer ist überall zu spüren. Hier einige Stimmen

Für Richard Beinhorn musste die Queen einfach zu lange im Amt bleiben. „Ich hätte ihr schon eher einen Ruhestand gegönnt“, sagt der Veranstalter. Er hat das Leben der Königin immer interessiert verfolgt, vor allem auch ihre Liebe zu den Tieren. „Ich glaube, bei den Tieren hat sie ihre Kraft gefunden“, vermutet Beinhorn.

Er selbst war häufig in England. „Wir hatte mehr als 30 Jahre unsere Kunst- und Antiquitätenmesse in der Stadthalle“, erzählt Beinhorn, „da waren jedes Mal mindestens fünfzehn Aussteller aus England und Schottland dabei.“ Viele Male ist er selbst durch das Königreich gereist und hat die Engländer als „etwas spleenig, aber enorm freundlich“ kennengelernt.

Richard Beinhorn hätte der Queen einen früheren Ruhestand gewünscht. Foto: Beinhorn / beinhorn

Der Tod der Queen berührt sehr“

„Der Tod der Queen berührt mich sehr“, sagt der ehemalige Domprediger Joachim Hempel. Wir erwischen ihn am Telefon auf einer seiner schon legendären Reisen nach Jordanien und Israel, wo er immer wieder Reisegruppen aus Braunschweig Geschichte und Gegenwart nah bringt. „Ich fühle mich dem Königshaus verbunden“, sagt er. Viele Reisen haben ihn nach England geführt, unter anderem immer wieder in Braunschweigs Patenstadt Bath. „Hier hat mich einmal Prinz Charles auf Deutsch angesprochen“, erzählt er am Telefon. Da Hempel perfekt Englisch spricht, konnten sie die Sprache schnell wechseln.

Domprediger Joachim Hempel fühlt sich eng mit dem britischen Königshaus verbunden. Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

„Wie lange brauchen Sie, um eine Predigt zu schreiben?“, wollte Prinz Charles vom Domprediger Hempel wissen. Denn der Prinz musste selbst eine Rede schreiben, damals für König Hussein von Jordanien. „Da wollte er von mir ein paar Tipps haben“, erinnert sich Hempel gut. Daneben sind Hempel natürlich die historischen Verbindungen zwischen dem Englischen Königshaus und Braunschweig seit Heinrich dem Löwen mehr als eng vertraut. Allein daher gibt es schon ein großes Interesse. „Und außerdem die Queen auch noch die Chefin der Anglikanischen Kirche“, sagt er. „Mir steht es nicht zu, der Königin Anerkennung auszusprechen“, fügt er an, „aber meine tiefe Bewunderung.“

„Ich wäre gern wie Paddington zum Tee eingeladen gewesen“

„Mit nobler Würde, großmütterlicher Freundlichkeit, staatstragender Geduld, professioneller Ausdauer und einem wunderbaren Humor hat Her Majesty Queen Elizabeth II weit über das Vereinigte Königreich und das Commonwealth hinaus Europa und die Welt klug und weise beeinflusst – und das über mehr als sieben Jahrzehnte“, so lobt Tobias Henkel die verstorbene Königin. „Einzigartig“, fügt der Direktor der Stiftung Neuerkerode hinzu. Sie werde unserer aufgeregten und immer komplexer werdenden Zeit fehlen.

Und dann kommt doch noch ein ganz privater Wunsch: „Ich wäre gerne einmal zum Tee geladen gewesen – so ganz allein mit der Queen. Wie Paddington neulich – mit dem Marmeladentoast.“

Tobias Henkel (Stiftung Neuererkerode) hat die Queen bewundert. Foto: Henkel

„Sie war auch meine Königin“

„Ich bin tief betroffen“, sagt Frauke Allen. Vor mehr als 30 Jahren hat sie sich in einen Engländer verliebt. Und ins sein Heimatland direkt mit. „Ich liebe die Menschen in England, den Humor und die Spezialitäten“, sagt sie. Und: „Queen Elizabeth war auch meine Königin.“ Aus ihrer Liebe hat Frauke Allen ein Geschäft gemacht. 2016 hat sie „Simply British“eröffnet. Ein Paradies für sie und alle, die den typisch britischen Geschmack ebenso lieben wie sie. Vor einem Jahr ist sie mit dem Laden aus der Innenstadt in die Südstadt gezogen, stellt vor allem auf online um. Aber das ist eine andere Geschichte, die wir bald erzählen.

„Ich bewundere die Königin, sie ist ein großes Vorbild“, sagt Allen, „vor allem ihre Präsenz, ihre Zuverlässigkeit, einfach die Art, wie sie ihren Job gemacht hat“, sagt Frauke Allen. „Sie hat es am Anfang versprochen, und sie hat es bis zum Ende durchgezogen. Wer schafft das schon?“ Klar, hätten alle gewusst, wie alt die Königin ist, „aber dennoch, irgendwie haben wir immer gehofft: Das dauert noch.“ Jetzt würde sie enorm fehlen. „Gerade in einer unruhigen Zeit wie dieser.“

„Die Queen bleibt die Queen“

„Alles mag sich ändern, die Queen nicht“, sagt Dompredigerin Cornelia Götz. Menschen aus der Stadtgesellschaft haben sie gefragt, ob zum Tod der Königin die Glocken am Dom läuten werden? „Daran ist zu erkennen, was diese Nachricht mit den Menschen macht“, sagt Götz. Nein, die Glocken am Dom werden nicht erklingen. „Wir läuten auch nicht für andere Staatsoberhäupter“, erklärt sie.

„Ein Ära geht mit ihr zu Ende“, betont Götz, „allein die Menschen, die sie in ihrer langen Regentschaft kennengelernt hat, sind schon beeindruckend: Alle US-Präsidenten nach dem Krieg, alle Bundeskanzler“, nennt sie Beispiele. „Die Königin hat am Anfang ihrer Laufbahn ihrem Volk versprochen, da zu sein, und das hat sie bis zum Lebensende durchgezogen. Das bewundere ich.“

Und dann die Disziplin. Es sei kaum vorstellbar, was es für einen Menschen bedeute, für etwas zu brennen, und sich nicht einmischen zu dürfen, blickt Cornelia Götz auf das Thema Politik, aus dem sich die Königin immer heraushalten musste und herausgehalten hat.

Cornelia Götz erklärte uns, warum die Domglocken zum Tod der Queen nicht läuten werden. Foto: Stefan Lohmann / regios24

