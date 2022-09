Vor dem Derby 96 vs. Eintracht: Polizei empfiehlt frühe Anreise

Hohe Sicherheitvorkehrungen zum Derby am Samstag in Hannover, hier zuletzt im Oktober 2020.

Elektrisierende Hochspannung, Hochsicherheit, Hochgefühl vor dem Derby Hannover 96 - Eintracht Braunschweig am Samstag, Anpfiff 13 Uhr, in der Landeshauptstadt.

„Momentan alles ruhig. Wir hoffen, dass das so bleibt. Dann kann es ein tolles Spiel werden“, meldet Michael Bertram, Pressesprecher der zuständigen Polizeidirektion Hannover, aktuell am Freitagnachmittag.

Appell an die Fußballfreunde: Es soll ein sportliches Ereignis bleiben

Das hoffen alle, aber ob es so bleibt, ist ungewiss. „Wir können an alle Fußballfreunde nur appellieren, dass sie mit ihrem Verhalten mit dafür sorgen, dass es ein sportliches Ereignis wird, auf das wir uns alle freuen können“, so Bertram.

Der Mann von der Polizeidirektion Hannover weiß aber auch, dass seit dem letzten „richtigen Derby“ einige Jahre vergangen sind, die Corona-Zeit mit leeren Zuschauerrängen hatte zumindest in dieser Beziehung für etwas Entlastung gesorgt. Jetzt ist wieder echte Derby-Stimmung, die rituelle Rivalität ungebrochen ...

Und da haben die Verantwortlichen für die Sicherheit eine große Bitte, ja, sogar Aufforderung: So groß sind die Sicherheitsvorkehrungen mit möglichen Kontrollen, dass die Fußballfreunde möglichst früh und rechtzeitig anreisen sollen. Hintergrund: Man ist dann mit Sicherheit rechtzeitig beim Spiel – und die Gesamtlage entzerrt sich etwas.

Polizei: „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“

Bereits ab 11 Uhr sind deshalb am Samstag auch die Stadiontore in Hannover geöffnet. Um 11.14 Uhr treffen rund 1200 Eintracht-Fans, die um 10.32 Uhr am Braunschweiger Hauptbahnhof auf Gleis 8 mit der Westfalenbahn zum Derby gestartet sind, auf dem Bahnhof Hannover-Linden ein. Sie werden – nach einem hoffentlich friedlichen Verlauf des Tages – gegen 16.25 Uhr in Braunschweig zurückerwartet.

Offiziell 4236 Braunschweiger Fans haben Tickets für das Derby in Hannover bekommen. Das Spiel ist ausverkauft, wenngleich etliche Plätze aus Sicherheitsgründen frei bleiben müssen. „Ein besonderes Spiel mit einer besonderen Brisanz, auf das wir uns in enger Abstimmung mit der Bundespolizei und der Polizeidirektion Braunschweig entsprechend vorbereitet haben. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, sagt Michael Bertram.

