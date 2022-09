Jetzt wird’s närrisch: Braunschweig hat wieder Karneval-Motto

So soll es wieder sein – tolle Schoduvel-Stimmung auf dem Braunschweiger Altstadtmarkt.

Es ist heraus: Norddeutschlands größter Karnevalsumzug, der Braunschweiger Schoduvel, hat wieder ein Motto – es ist das Ergebnis eines vom Komitee Braunschweiger Karneval veranstalteten Wettbewerbs.

Am Sonntag, 19. Februar 2023, soll der 45. Braunschweiger Schoduvel stattfinden. Dazu hat das Komitee aus 40 Motto-Vorschlägen die Entscheidung getroffen, teilt es jetzt mit.

Andrea Pech aus Braunschweig hatte Glück und ist die große Gewinnerin

Es gewann der Vorschlag von Andrea Pech aus Braunschweig, die mit Begleitung zum Großen Büttenabend der Braunschweiger Karneval-Gesellschaft am 4. Februar 2023 und zur Mitfahrt auf einem der Prunkwagen des Komitees beim größten Karnevalszug Norddeutschlands eingeladen wird.

Und hier nun das ausgewählte Motto des Schoduvel 2023: „Schöne Kostüme überall, wir feiern heute Karneval.“

Das kann man nicht schöner sagen. Nun hoffen die Veranstalter auf zahlreiche Anmeldungen aus der Region zwischen Harz und Heide.

Komitee Braunschweiger Karneval ruft zu Anmeldungen für den Schoduvel 2023 auf

„Der Braunschweiger Straßenkarneval rund um den Schoduvel lädt alle Menschen dieser Region herzlich ein, als bunt verkleidete Zuschauer oder als aktive Teilnehmer am Zug in einer Fußgruppe oder mit einem eigenen Wagen an diesem außergewöhnlichen ,Straßentheater’ teilzunehmen“, heißt es beim Komitee Braunschweiger Karneval.

Zugmarschall Karsten Heidrich mit seinem Zug-Team möchte nicht nur „Wagenbauer“, sondern auch Fußgruppen ermuntern, sich in den „närrischen Lindwurm“ einzureihen.

Alle Informationen über den Karnevalszug 2023, die Anmeldebedingungen, Ansprechpartner und die Veranstaltungs-Termine der drei Braunschweiger Karnevalsgesellschaften sind im Internet veröffentlicht unter www.braunschweiger-karneval.de

red.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de