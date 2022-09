Stadtentwicklung Neue Sitzbänke am Kohlmarkt in Braunschweig

Oberbürgermeister Thorsten Kornblum hat am Freitag drei neue Sitzbänke am Kohlmarktbrunnen ihrer Bestimmung übergeben. Mit den neuen Bänken ist der Ring um den Kohlmarktbrunnen nun komplett, wie die Stadt Braunschweig mitteilt. Die Aufstellung erfolgte im Vorgriff auf weitere zwölf Sitzbänke, die im Rahmen des Förderprogramms „Perspektive Innenstadt“ des Landes an insgesamt sechs Standorten im Innenstadtbereich aufgestellt werden sollen. Eine vorläufige Förderzusage liege vor.

Zwölf Sitzbänke geplant

„Mit den neuen Bänken erhöhen wir die Aufenthaltsqualität für die Besucherinnen und Besucher und laden zum längeren Verweilen in der Fußgängerzone ein“, sagte Kornblum. „Damit wird unsere Innenstadt noch attraktiver für die Braunschweigerinnen und Braunschweiger und auch für Besucherinnen und Besucher von außerhalb.“

Je zwei der geplanten zwölf Sitzbänke werden in der Fußgängerzone am Damm, in der Schuhstraße am Ringerbrunnen und am Fritz-Bauer-Platz aufgestellt; zwei weitere Sitzbänke werden jeweils am St.-Nicolai-Platz und Ecke Kuhstraße/Auguststraße aufgestellt. Aufgrund notwendiger Ausschreibungs- und Lieferfristen sei die Umsetzung im Spätherbst vorgesehen.

red

