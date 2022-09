Ab ins All Als erste deutsche Frau zur ISS – Vortrag in Braunschweig

Wie wird man Astronautin? Wer bereitet man sich auf einen Raketenstart vor? Und wie isst man in der Schwerelosigkeit? Antworten auf Fragen wie diese hat die angehende Astronautin, Meteorologin und Klimaforscherin, Dr. Insa Thiele-Eich, parat. Die Braunschweigische Stiftung konnte sie für zwei Vorträge unter dem Titel „Die Astronautin: vom Alltag zwischen Erde und Atmosphäre“ am 23. September gewinnen.

Thiele-Eich bereitet sich gerade darauf vor, im Jahr 2023 als erste deutsche Frau zur Internationalen Raumstation ISS zu fliegen. Begleitet, unterstützt und vor allem trainiert wird sie dabei von der Stiftung „Erste deutsche Astronautin“. Die Stiftung hat zum Ziel, die erste deutsche Frau zu einer zweiwöchigen Forschungsmission zur internationalen Raumstation zu schicken. Hierfür wurden aus über 400 Frauen zwei Frauen ausgewählt, die als angehende Wissenschaftsastronautinnen trainiert werden.

Medizinische Selbsttests im Weltall

Eines der Forschungsziele ist die medizinische Forschung: an Bord der ISS führen Astronautinnen und Astronauten medizinische Selbsttests durch. In Deutschland liegen bisher nur wenige Datensätze zum weiblichen Körper im All vor. Die Gewinnung von medizinischen Proben während der Mission trägt dazu bei, signifikante Erkenntnisse zum Verständnis des menschlichen Körpers zu erhalten, von denen Millionen Menschen profitieren sollen. Weitere Experimente zum Beispiel aus dem Bereich der Materialwissenschaften sowie das Testen und Validieren unter Weltraumbedingungen werden ebenfalls Bestandteil der Mission sein.

Dr. Insa Thiele-Eich will auf der Internationalen Raumstation ISS arbeiten. Foto: Braunschweigische Stiftung

In Kooperation mit dem „DLR_School_Lab“ Braunschweig hält Thiele-Eich am Vormittag einen Vortrag speziell für Schülerinnen und Schüler, der auch live im Youtube-Kanal „DLR_next“ gestreamt wird. Dabei gibt es auch die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen und so aktiv teilzunehmen. In dem Vortrag geht es um die persönliche und berufliche Laufbahn von Thiele-Eich sowie um ihr Training und die Flugvorbereitung als Astronautin. Ihr persönlicher und beruflicher Lebensweg und das Anpacken eines Traums, aber auch Ihre Bedeutung als Vorbild für wissenschaftsinteressierte Kinder sind von Bedeutung.

Vortrag für Schülerinnen und Schüler am Morgen und alle Interessierten am Abend

Das „DLR_School_Lab“ Braunschweig hatte in der Vergangenheit bei drei Sonderveranstaltungen Funkkontakte mit den ESA-Astronauten Alexander Gerst und Matthias Maurer an Bord der ISS. Hierbei waren die Astronauten Reinhold Ewald und Gerhard Thiele live für die Schülerinnen und Schüler vor Ort. Ziel des Schülerlabors war und ist hierbei, die jungen Menschen für Naturwissenschaften, Forschung und Technik zu begeistern und Lust auf die MINT-Fächer in den Schulen zu machen.

Am Abend lädt die Braunschweigische Stiftung zu einem Vortrag in den Audimax der TU Braunschweig ein, bei dem die angehende Astronautin über Ihre persönliche und berufliche Laufbahn erzählt und Fragen beantwortet. Dr. Insa Thiele-Eich wird im Rahmen ihres Besuchs über ihr Leben und die Herausforderungen als Astronautin, hauptberufliche Wissenschaftlerin, Kommunalpolitikerin und Mutter von vier Kindern berichten.

Das Programm am 23. September:

10 Uhr: Vortrag im „DLR_School_Lab“ Braunschweig und Livestream auf dem Youtube-Kanal „DLR_next“ für Schülerinnen und Schüler. Hier der Link zum Stream, der am 23. September um 10 Uhr live geht.

18 Uhr: Vortrag im Audimax der TU Braunschweig mit anschließendem Austausch und Fragerunde für alle Interessierten. Eine Anmeldung ist verpflichtend. Kostenfreie Tickets gibt es hier.

