Stadtgespräch in Braunschweig Kirche vs. Braunschweiger Domkantor: Nun urteilt das Gericht

Der Fall ist Stadtgespräch und spaltet die Gesellschaft: Durfte die Evangelische Landeskirche in Braunschweig Domkantor Gerd-Peter Münden vor die Tür setzen, weil er ein Kind über Leihmutterschaft bekommen möchte? Die Meinungen sind geteilt. Am Donnerstag, 15. September, wird das Gericht entscheiden. Nachdem ein Gütetermin Ende April vor dem Arbeitsgericht gescheitert war, soll die Auseinandersetzung nun mit einer Kammerverhandlung beendet werden.

Worum geht’s? Wir fassen zusammen:

Ende Februar hatte Dompredigerin Cornelia Götz in einer Mail an Eltern der Domsingschule auf einen schwelenden Konflikt hingewiesen: den Wunsch des Domkantors, in Kolumbien eine Leihmutterschaft zu beauftragen, so wie auch dessen kolumbianischer Ehemann es tun wollte. Die Kirche habe ethische Bedenken, erklärte die Dompredigerin weiter. Sie hatte ihr öffentliches Schreiben damit begründet, dass das Miteinander am Dom zerrüttet sei und dies Auswirkungen auf das gemeinsame Arbeiten und die Domsingschule habe.

Münden war 1999 an den Dom gekommen. Mit der Braunschweiger Domsingschule führte er die vielleicht größte Einrichtung für evangelische Kirchenmusik in Deutschland. Mehr als 600 Menschen musizieren dort jede Woche, vor allem Kinder und Jugendliche. Oft stand er in der Öffentlichkeit, war nicht nur in Kirchenkreisen ein bekannter Mann. Zwischen 2007 und 2020 brachte Münden durch seine Projektidee „Klasse! Wir singen!“ 780.000 Kinder, Lehrerinnen und Lehrer zum gemeinsamen Singen. Derzeit unterrichtet er als Lehrer an einem Gymnasium in Fallersleben Musik.

Braunschweiger Bischof: Basis für vertrauensvolle Zusammenarbeit zerstört

Ende März 2022 verkündete Landesbischof Christoph Meyns öffentlich die fristlose Kündigung Mündens. „Nach intensiver Prüfung der Sachverhalte und sorgfältiger Abwägung aller Begleitumstände ist der (Domstiftungs)-Vorstand zu dem Ergebnis gekommen, dass ein gedeihliches Zusammenwirken mit dem Domkantor nicht mehr möglich ist“, hieß es in dem Schreiben. Die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit am Dom sei zerstört worden.

Münden hatte daraufhin eine Kündigungsschutzklage gegen seinen Arbeitgeber eingereicht.

Es folgte ein Hin und Her weiterer Erklärungen von beiden Seiten.

Münden etwa betonte im Gespräch mit unserer Zeitung, die ausgewählten Leihmütter handelten aus selbstlosen Gründen. Die fristlose Kündigung habe ihn sehr überrascht, weil die angekündigte professionelle Mediation gar nicht stattgefunden habe. Münden fragte: „Die Braunschweigische Landessynode hat gerade die ,Ehe für alle‘ beschlossen, jetzt sollen homosexuell liebende Männer auf den Kinderwunsch verzichten?“ Das treffe dann auch heterosexuelle Paare oder Frauen nach Gebärmutterkrebs, die mit einer nach internationalen sozialen, medizinischen und juristischen Standards durchgeführten Leihmutterschaft den Kinderwunsch als letzten Ausweg erfüllen möchten.

Braunschweiger Landeskirche gegen Leihmutter-Tourismus

Die Landeskirche widersprach. Sie wies den Vorwurf Mündens zurück, seine Kündigung sanktioniere den Kinderwunsch homosexueller Paare. Dieser Vorwurf sei falsch. Es sei auch unwahr, dass der Landesbischof den Domkantor explizit aufgefordert habe, auf seinen Kinderwunsch zu verzichten. „Die Landeskirche hat sich wiederholt und eindeutig gegen die Diskriminierung homosexueller Menschen ausgesprochen“, hatte Landeskirchensprecher Michael Strauß erklärt.

Im vorliegenden Fall gehe es ausschließlich um die Ablehnung des Leihmutter-Tourismus, unabhängig von der sexuellen Orientierung der Wunscheltern. Dieser Leihmutter-Tourismus stehe in einem Widerspruch zu den ethischen Grundsätzen der evangelischen Kirche. Die Inanspruchnahme einer Leihmutterschaft sei in dieser Form nach deutschem Recht im Inland nicht zulässig. Moralische Bedenken habe die Kirche nicht zuletzt, wenn der Kinderwunsch mit Geldzahlungen verbunden sei. „Es gilt, jedem Anschein entgegenzuwirken, dass Frauen und Kinder zu Waren degradiert und in ihrer Menschenwürde beschädigt werden.“

Braunschweiger Domkantor fühlt sich unverstanden

Gleichzeitig würdige die Kirche die Verdienste des Domkantors. Der Domstiftungsvorstand betonte in einer Mitteilung, er bedauere sehr, dass eine weitere Zusammenarbeit mit Münden nicht möglich sei. Er erkenne an, dass dieser sich in der Vergangenheit große Verdienste um die kirchenmusikalische Arbeit am Braunschweiger Dom erworben habe. Umso mehr sehe sich der Vorstand in der Verantwortung, Bedingungen zu schaffen, damit diese Arbeit erfolgreich fortgesetzt werden könne.

Münden fühlt sich unverstanden. „Auch mein Mann und ich lehnen die von der Landeskirche kritisierten Formen der kommerziellen Leihmutterschaft mit der Ausnutzung von Frauen ab. Unser Fall ist aber komplett anders gelagert“, hatte er auf Anfrage unserer Zeitung erklärt und darauf verwiesen, dass sein Mann Kolumbianer sei und die dortige Kultur sehr gut kenne. „Lorena, die Cousine meines Mannes, brachte uns erst auf die Idee, als sie sich aus eigenem Antrieb als Ersatzmutter anbot. Sie sagte: Ich möchte euch helfen, eine glückliche Familie mit Kindern zu werden.“

Leihmutter will ein Zeichen gegen Diskriminierung von Homosexuellen setzen

Das Leben in der Großfamilie präge die kolumbianische Kultur stark, hatte Münden betont. Aus medizinischen Gründen sei die Mutterschaft für Lorena leider nicht möglich gewesen. Nach intensivem Suchen hätten er und sein Mann schließlich zwei Frauen gefunden, deren Motivation für sie unbedenklich gewesen sei. „Ich hätte mit meinem Gewissen nicht vereinbaren können, wenn Frauen ausgenutzt würden. Dies ist nicht der Fall, da die Frauen uns nicht aus wirtschaftlicher Not helfen. Vielmehr machen sie das aus persönlichen Gründen.“

Die eine potenzielle Ersatzmutter habe beispielsweise ein Zeichen setzen wollen gegen die Diskriminierung von Homosexuellen. Inzwischen bestehe eine tiefe Freundschaft zwischen ihnen und den Ersatzmüttern, die nach dem Wunsch beider Parteien auch über die Geburt bestehen bleiben solle.

Kurz darauf hatte Münden überraschend erklärte, dass er „seine Teilnahme am Prozess des Elternwerdens“ beendet habe, um Schaden von der Kirche, der Domsingschule und seiner Person abzuwenden. Was sein Ehemann mache, gehe den Arbeitgeber jedoch nichts an. „Wir sind sehr traurig darüber, dass der Bischof und die Dompredigerin unser Privatleben in die Öffentlichkeit getragen haben.“

Die Meinungen in Braunschweig sind geteilt

Die Fronten verhärteten sich immer mehr. Ende April erklärte die Landeskirche: „Mündens Verhalten in den vergangenen Wochen hat nach unserer Wahrnehmung nicht dazu beigetragen, neues Vertrauen zu stiften.“

Einige Eltern von Schülern der Domsingschule hatten sich nach Bekanntwerden des Zwists hinter den Kirchenmusiker gestellt und gemeint, der Domkantor leiste hervorragende Arbeit und die Leihmutterschaft sei Privatsache. Die Kirche indes hatte immer wieder betont, dass Münden durch sein Amt eine Person des öffentlichen Lebens und sein spezieller Kinderwunsch somit keine Privatsache sei.

Gegensätzlich argumentiert wurde auch in unserer Zeitung. Einige Leserbriefschreiber kritisierten den gefeuerten Domkantor für seine Nachwuchs-Pläne; andere warfen der Kirche Rückschrittlichkeit und mangelnde Weltoffenheit vor.

Münden hat inzwischen auch Dienstaufsichtsbeschwerden eingereicht gegen Landesbischof Meyns und Dompredigerin Götz wegen Bruchs des Seelsorgegeheimnisses. Zudem haben er und sein Mann auch Anzeige erstattet beim Datenschutzbeauftragten der Evangelischen Kirche Deutschlands wegen Verletzung der Persönlichkeitsrechte.

Auf die Frage, wie es aktuell um die Leihmutterschaft stehe, erklärte Münden am Mittwoch: „Ich bin nicht schwanger, und es ist auch niemand von mir schwanger.“ Eine entsprechende Auskunft über den Stand der Dinge bei seinem Ehemann wollte Münden nicht geben. „Ich rede nicht mehr über meinen Mann in der Öffentlichkeit. In der Gerichtsverhandlung geht es ausschließlich um mich.“

