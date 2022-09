Kann die Stadt Braunschweig ihre Aufgaben noch erfüllen?

Braunschweig. Stadt Braunschweig legt Haushaltsplan-Entwurf für 2023 und 2024 vor. Man will „das Schiff auf Kurs halten in stürmischer See“.

Wenn in solchen Zeiten ein städtischer Haushaltsplanentwurf vorgelegt wird, noch dazu für einen Doppelhaushalt über zwei Jahre (2023 und 2024), dann werden erstmal nicht wie früher die spannenden Großprojekte aufgezählt, sondern die noch spannenderen großen Krisen. Da kommt eine Menge zusammen, und eigentlich fragt man sich, nicht nur bei der Stadt Braunschweig, was man überhaupt noch planen kann.

Corona noch nicht überstanden, Krieg in Europa, Flüchtlingsströme, Gaskrise, Energiekrise, galoppierende Inflation, wieder hohe Zinsen, große Sorgen bei den Unternehmen, Ängste und konkrete Nöte, das gewohnte Leben nicht mehr finanzieren zu können – da muss man bei der Stadt schon zum Begriff „Krisenhaushalt“ greifen, ein Novum für Braunschweig.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Und die entscheidenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer, jetzt noch auf hohem Niveau weiter ansteigend veranschlagt, könnten sich als poröses Fundament der Rechnungen erweise. Ebenso wie ohnehin schon die notwendigen Zahlungen und Zuweisungen am Tropf von Bund und Land, die sich aber ebenfalls immer höher verschulden und es zulassen, dass in Städten wie Braunschweig die Schere zwischen den gewährten Mitteln für übertragene Aufgaben und den tatsächlichen Ausgaben immer weiter auseinanderklafft.

An Krisen ist kein Mangel – im weiteren Planverfahren wird es wohl noch „Anpassungsbedarf“ geben

Oberbürgermeister Thorsten Kornblum und Finanzdezernent Christian Geiger müssen deshalb am Freitag – vor den Projekten – nicht nur das Krisen-Szenario ausbreiten, sondern auch noch vorsorglich „Anpassungsbedarf im weiteren Verfahren“ anmelden, wie das heißt.

Da gilt es die Steuerschätzung Anfang November abzuwarten, die weitere Kosten- und Zinsentwicklung, ganz besonders die Ergebnisentwicklung bei den städtischen Gesellschaften, nicht zu vergessen die Tarifsteigerungen, siehe Inflation. Das alles kann noch Überraschungen geben, nach jetzigem Stand möglicherweise keine guten. Auch die Ratsgremien werden das alles berücksichtigen und diskutieren müssen, wenn sie sich ab sofort in die Zahlen knien.

Schauen wir mal drauf. Immerhin hatte die niedersächsische Kommunalaufsicht schon beim Braunschweiger Haushalt 2022, in diesem Monat erst genehmigt, eine Rückkehr zu solider Haushaltsführung angemahnt. Und tatsächlich zieht die Stadtverwaltung bei den laufenden Kosten, also den täglichen Ausgaben und Einnahmen, quasi dem Girokonto der Stadt, die Reißleine. War hier für 2023 und 2024 nach ursprünglicher Planung noch ein Minus von insgesamt 22 Millionen Euro eingeplant, will man jetzt stattdessen mit schwarzen Zahlen hinkommen.

Mehr noch: Das Investitionsprogramm für die nächsten fünf Jahre wird um 10 Prozent zusammengestrichen – es fällt um 100 Millionen Euro niedriger aus. Und auch damit nicht genug: Die Stadt setzt auf „globale Minderausgaben“ für alle Budgets nach dem Rasenmäherprinzip – 16 Millionen weg für 2023, 11 Millionen weg für 2024.

Wie das alles geht und was dann leidet? Komisch, sie müssen offenbar gar nichts streichen. Kornblum und Geiger machen folgende Rechnung auf: Allein das konsequente Durchforsten von Haushaltsposten aller Ämter habe schon entsprechende Erfolge gezeitigt, dazu komme noch das Auskehren von sogenannten Haushaltsresten. Das sind veranschlagte Mittel, die aber noch nicht abgerufen wurden. „Überplanungen“, sowas soll’s geben. Nun aber nicht mehr so leicht. Ehrlicher wolle man sich jetzt machen, sagen sie, und realistischer.

Plus: Braunschweig verfügt noch über Rücklagen, nimmt keine Kassenkredite auf – Minus: Die Schuldenentwicklung geht nach oben

Was ist gut? Braunschweig verfüge im Gegensatz zu vielen anderen Städten noch über Rücklagen, aus denen noch Defizite ausgeglichen werden könnten, so Kornblum und Geiger. Zudem sei Braunschweig eine von wenigen Städten, anders als etwa die Landeshauptstadt Hannover, die noch und bis auf weiteres ohne sogenannte Kassen- oder Liquiditätskredite auskämen. Laufende Kosten der Verwaltung auch schon über Kredite finanzieren zu müssen, gilt als der Sündenfall der Kommunalfinanzen.

Was ist schlecht? Die Entwicklung der Schulden der Stadt zeigt bis Ende 2027 jährlich und stetig ansteigende mächtige Säulen, sie übersteigen nach Zahlen des Fachbereichs Finanzen dann die Grenze von 1 Milliarde Euro, wobei eine komplizierte Arithmetik aus Geldschulden, kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Posten sogenannter „Experimentierklauseln“, also vom Land eingeräumter Sonderrechte zur Erhaltung kommunaler Handlungsfähigkeit, da mal rein- und mal rausgerechnet werden können.

Und die Projekte? Ach ja, dafür sind 1,2 Milliarden Euro veranschlagt. Alles, was wichtig und teuer ist: Schulen, Kitas, Betreuung, Sicherheit, Soziales, Klimaschutz, Mobilität, Innenstadt, Bauunterhaltung. Hochbau für eine halbe Milliarde, davon allein 400 Millionen für Schulen, Kitas, Jugendzentren. Notwendig, sagt der Oberbürgermeister und will Braunschweig zur familienfreundlichsten Stadt des Landes machen. Die Stadt am Leben und Atmen erhalten, attraktiv für Menschen, die hier leben und arbeiten, wovon auch der städtische Haushalt dann wieder profitiert. Man will handlungsfähig bleiben, „das Schiff auf Kurs halten in stürmischer See“.

Lesen Sie dazu auch den Kommentar von Henning Noske:

Die Bringschuld

Es fällt auf, dass die Stadtverwaltung jetzt Hausaufgaben macht, die sie früher offenbar nicht für nötig hielt. So ist die Tatsache an sich, dass Einsparungen von 100 Millionen Euro möglich sind, ohne ein einziges Projekt ernsthaft herauszunehmen, doch ziemlich bemerkenswert. Mehr Disziplin geht also doch, mehr Respekt vor den Zielen der Haushaltssolidität – und vor allem größere Einsicht in Zwänge, die immer mehr kommunale Handlungsspielräume einengen, wenn nicht strangulieren.

Wenn jetzt die neue Disziplin durch die normative Kraft der Not und der Krisen auch noch die Politik erfassen würde, die ihrer Klientel die stets notwendigen Wohltaten nicht vorenthalten möchte, so wäre viel gewonnen. Vor allem sollten sie im Rat mal begreifen, dass diese Zeiten nicht für Parteienstreit taugen.

Dieser dringende Aufruf geht übrigens nicht nur in eine Richtung, er gilt der Ratsmehrheit wie der Opposition gleichermaßen. Wer sparen will, muss auch konkret sagen, wo. Und wer kräftig ausgibt, muss sagen und dafür sorgen, wie’s seriös zu finanzieren ist. Bringschuld!

Presseinformation und Haushalts-Präsentation der Stadt Braunschweig hier:

www.braunschweig.de

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de