Kunst und Handwerk im Bürgerpark Braunschweig

Braunschweig. Ketten, Mützen, Glasvögel, Suppenschüsseln – alles von Hand gefertigt. Am Sonntag wird der Kunsthandwerkermarkt fortgesetzt.

„Bitte nicht drücken. Und passen Sie auf den Schnabel auf!“ Mit diesen Worten drückt Hans Harder der Kundin einen Eisvogel in die Hand, eingeschlagen in Seidenpapier. Der Vogel ist aus Glas. Mundgeblasen. Ein Geburtstagsgeschenk für die Mutter, erzählt die Kundin und verstaut das Päckchen vorsichtig in ihrer Tasche.

Glasbläser Hans Harder führte vor, welche erstaunlichen Kunstwerke aus dem erhitzten Rohmaterial entstehen können. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Beim Kunsthandwerkermarkt im Bürgerpark zogen Rotkehlchen, Eisvogel und Specht aus der Produktion von Hans Harder am Freitag und Samstag viele Blicke auf sich. Zumal man dem 62-jährigen Glasmacher aus Petershagen bei Minden auch bei der Arbeit zuschauen konnte: In einem aus einer alten Waschmaschine gebauten Ofen schmolz er das Rohmaterial und blies dann den Vogel in Form, verlieh im Flügel und Farbe.

Einmal selbst am Amboss stehen

Seit acht Jahren hat sich Harder auf das Blasen von Vögeln und Designgläsern spezialisiert, erzählt er. Sein Vorbild: die Natur. „Ich beobachte oft die Vögel in der Natur. Die sind wundervoll, ich muss sie nur nachmachen.“

Aber natürlich gibt es auf dem Kunsthandwerkermarkt von „KulturImPark“ – der am Sonntag übrigens von 11 bis 17 Uhr fortgesetzt wird – nicht nur Glasvögel zu bestaunen. Direkt neben Harders Stand wurde geschmiedet: Am Amboss von Metallbaumeister Falk Laxander durfte man es selbst probieren. Und Töpferin Johanna Kranz und dem Team der Keramikwerkstatt der Lebenshilfe Braunschweig konnte man beim Gestalten von Tassen und anderen Gefäßen aus Ton zuschauen.

Ein fertiges, mundgeblasenes und verziertes Glas-Kunstwerk von Hans Harder. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Zahlreiche Stände mit Selbstgemachtem reihten sich den Spazierweg an der Oker entlang. Da gab es unter anderem Schmuck, Kacheln, Mützen, Kerzen, Käsekuchen und feine Macarons – alles aus eigener Fertigung.

Auf dem Markt läuft das Geschäft gut

Bevor der Regen am Samstag einsetzte und die Kunden vertrieb, war es bereits herbstlich frisch, und so überrascht nicht, was Jutta Engelhardt von der Modemanufaktur „Pepafarina“ aus Hannover berichtete: „Die Menschen bereiten sich auf die kalten Tage vor. Produkte aus Merino-Wolle gehen gerade besonders gut.“ Überhaupt könne sie sich nicht beklagen: „Im Laden merkt man, dass die Menschen gerade weniger Geld zur Verfügung haben. Aber auf den Märkten läuft es noch ganz gut.“

Der Vorrat fürs Wochenende: ein dicker Sack Knoblauchzehen

Auch Tobias Meyer wirkt zufrieden: Er bot Keramikreiben an, handgefertigt in Malaga, wie er sagt.

Töpferin Johanna Kranz zeigte mit der Keramikwerkstatt der Braunschweiger Lebenshilfe, wie sich rohe Lehmklumpen etwa zu wohlgeformten Tassen verwandeln lassen. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Rund um seinen Stand duftete es würzig nach Muskatnuss, Ingwer und Knoblauch. Kein Wunder, denn er führte vor, wie man mit seiner Keramikreibe richtig reibt – neben ihm der Vorrat fürs Wochenende: ein dicker Beutel mit gepellten Knoblauchzehen.

Zehn Euro will der Mann von der Elbe für die kleine Reibe haben. Wer zögerte, den spornte er in schönster Marktschreier-Manier an: „Das ist doch nur ‘ne Reibe, Leute. Was müsst Ihr da lange überlegen? Wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn Ihr ein Auto kauft?“

Am Sonntag, 18. September, hat der Kunsthandwerkermarkt von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

