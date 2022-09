Rassistische Polizeigewalt? Zoff um Ausstellung in Braunschweig

Eine Ausstellung der Grünen Jugend Niedersachsen auf dem Braunschweiger Herzogin Anna Amalia Platz mit den Themen „Echte Freiheit statt Repression“ und „Wen rufst Du an, wenn die Polizei der Täter ist?“ sorgt für bundesweite Aufmerksamkeit, Kritik und Diskussionen. Thematisiert wird auch „Rassistische Polizeigewalt“. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) kritisiert die Ausstellung heftig.

Die Grüne Jugend Niedersachsen hatte die Ausstellung am Samstag, 10. September, auf dem Platz hinter den Braunschweiger Schlossarkaden eröffnet. „Bis zum 8. Oktober wird die Ausstellung öffentlich zugänglich sein, um über rassistische Polizeigewalt zu informieren“, hieß es in einer Pressemitteilung der Grünen Jugend.

Pia Scholten, Sprecherin der Grünen Jugend Niedersachsen, wurde in der Pressemitteilung so zitiert: „Die Polizei hat die Aufgabe, Menschen zu ermöglichen, frei und sicher leben zu können. Das ist zur Zeit nicht der Fall. Daher müssen wir grundsätzlich unsere Sicherheitsbehörden reformieren. Ziel muss es sein, dass die Institutionen, die über das Gewaltmonopol des Staates verfügen, den höchsten Standards der Transparenz standhalten können. Es ist nicht mehr nachvollziehbar, einem subjektivem Unsicherheitsgefühl weiterhin mit einer Law-and-Order-Sicherheitspolitik zu begegnen. Damit muss Schluss sein.“

Grüne Jugend: „Ausstellung leistet einen entscheidenden Beitrag“

Jetzt legte die Grüne Jugend nach. Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Karoline Otte besuchte die Ausstellung und erklärte laut einer Pressemitteilung der Grünen Jugend: „Die Ausstellung leistet einen wichtigen Beitrag, die Öffentlichkeit über Polizeigewalt aufzuklären. Wenn wir rassistische Polizeigewalt verhindern wollen, dann müssen wir zunächst eine qualifizierte Debatte über die strukturellen Hintergründe führen können.“ Hierbei leiste die Ausstellung „einen entscheidenden Beitrag“.

Louise Bohne, Braunschweiger Direktkandidatin der Grünen zur Landtagswahl, ergänzte laut Pressemitteilung: „Rassistische Polizeigewalt ist ein strukturelles Problem, was anzuerkennen, aber nicht hinzunehmen gilt. Es braucht unabhängige Stellen, um die Aussagen von Betroffenen ernst zu nehmen und diesen nachzugehen. Die Öffentlichkeit und Politik muss sich mit dem Thema auseinandersetzen, dazu leistet die Ausstellung einen ersten Beitrag.“

Gewerkschaft der Polizei: „Diffamierende Anschuldigungen, unreflektierte Verurteilungen“

Rassistische Polizeigewalt? Die Polizei nicht als Lösung für Sicherheit, sondern als Problem? Die Gewerkschaft der Polizei in Niedersachsen und auch ihre Jugendorganisation reagieren heftig. Andrea Timmermann, stellvertretende GdP-Landesvorsitzende, erklärt: „Den Vorwurf, es gebe strukturell verankerte rassistische Polizeigewalt in Niedersachsen, sollte man nicht leichtfertig äußern. Die Grünen haben uns gegenüber unlängst betont, dass sie eine motivierte Polizei unterstützen wollen. Demgegenüber stehen nun diese diffamierenden Anschuldigungen, die alles andere als die Grundlage eines vertrauensvollen Verhältnisses darstellen.“

Und Lars Barlsen, Landesjugendvorsitzender der GdP Niedersachsen, ergänzt: „Als Interessenvertretung der Polizeibeschäftigten erfahren wir ständig, dass die Polizei eine diverse Organisation ist, in der, beginnend mit der Ausbildung und jeden Tag aufs Neue, die Verteidigung der Grundwerte unserer Demokratie an erster Stelle steht. Verallgemeinerungen und unreflektierte Verurteilungen, wie sie in dieser Aktion geäußert werden, sind einfach nicht hinnehmbar.“

Als Junge Gruppe der GdP Niedersachsen, so Barlsen, sei man enttäuscht über diesen Schritt der Grünen Jugend. „Wir hätten uns einen konstruktiven Austausch zu der dargelegten Thematik gewünscht und nicht eine einseitige Betrachtung und Darstellung.“ Die GdP setze sich bereits seit langem und regelmäßig dafür ein, die interkulturelle Kompetenz innerhalb der Polizei weiter zu fördern, beteilige sich am Austausch über Vorwürfe des Extremismus in der Polizei und unterstütze Maßnahmen zur Integration dieser Themen in der Ausbildung.

