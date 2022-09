Das Trendsporterlebnis kommt wieder nach Braunschweig

Braunschweig. Motto: Mit Controller, Ball und Rhythmus. Weg vom Bildschirm, raus aus der Turnhalle. Runter vom Sportplatz, rein in die Innenstadt. Und wann?

Das „trendsporterlebnis“, präsentiert von Volkswagen Financial Services, bringt nach einer Pressemitteilung des Braunschweiger Stadtmarketings, „die vielfältige Bandbreite des Braunschweiger Sportprogramms in die Innenstadt“.

Von klassischen Ballsportarten über Kampf- und Tanzsport bis hin zu Gaming können Besucher demnach am Veranstaltungswochenende 24. und 25. September zahlreiche regionale Sportangebote kennenlernen und ausprobieren. Zusätzlich öffnen die Geschäfte in der Braunschweiger Innenstadt am Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Schusstechnik an der Torwand perfektionieren, in Football-Ausrüstung sprinten oder ein virtuelles Autorennen im Racing-Seat gewinnen – am Wochenende, 24. und 25. September, warten zahlreiche Sportangebote auf die Besucher der Braunschweiger Innenstadt. Sie können beliebte Sportarten entdecken, mit Experten trainieren, Neues ausprobieren und das breite regionale Sportangebot kennenlernen.

„Braunschweig bietet viele Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen“, sagt Tobias Grosch, Bereichsleiter beim Braunschweiger Stadtmarketing, das das trendsporterlebnis veranstaltet. „Die Angebote bündeln wir am Wochenende und verbinden sie mit einem Besuch in der Braunschweiger Innenstadt.

Beim trendsporterlebnis bringt das Stadtmarketing am 24. und 25. September mit Unterstützung seiner Partnerinnen und Partner reale und virtuelle Sportangebote in die Braunschweiger Innenstadt: (v. l. n. r.) Stefan Wilke (Stadt Braunschweig), Gerold Leppa (Stadtmarketing), Dr. Michael Reinhart (Volkswagen Bank GmbH) und Norbert Rüscher (Stadtsportbund Braunschweig). Foto: Braunschweig Stadtmarketing GmbH/Philipp Ziebart

Sportliche Shows, Vorführungen und Mitmachmöglichkeiten ergänzen für das Wochenende das Angebot der Innenstadt. Spannend wird es auf dem Schlossplatz: Dort veranstalten das Stadtmarketing und Volkswagen Financial Services die erste Braunschweiger eSport-Stadtmeisterschaft.

Bei der eSport-Stadtmeisterschaft kämpfen 16 Teams live vor Ort um den Titel

„Als langjähriger Partner der Veranstaltung haben wir uns in diesem Jahr dafür entschieden, mit der eSport-Stadtmeisterschaft und einer Gaming-Zone ein neues, virtuelles Angebot zu schaffen. Auch ein so traditioneller Bereich wie Sport profitiert im Zuge der Digitalisierung von neuen Möglichkeiten, die eine spannende Ergänzung für bisherige Angebote sind“, sagt Michael Reinhart, Sprecher der Geschäftsführung der Volkswagen Bank.

Bei der eSport-Stadtmeisterschaft kämpfen 16 Teams live vor Ort um den Titel im Spiel FIFA 22 und um Preisgelder und Sachpreise. Zuschauer können die Finalspiele vor Ort verfolgen und die Teams anfeuern.

Wer sich selbst an dem Spiel versuchen möchte, kann sich in der Gaming-Zone einen Controller schnappen und die virtuellen Fußballer übers Feld jagen, seine Fahrkünste im Racing-Seat beim virtuellen Autorennen erproben oder beim beliebten Mario Kart Bestzeiten fahren.

Weniger virtuell, aber auch schnell sind die Fahrzeuge bei Hempels Modellflugwelt, ihre Geschwindigkeit beweisen die kleinen Modellautos auf dem Racetrack.

Besucher, die ihre Bestzeiten lieber auf zwei Rädern abliefern, finden wenige Schritte entfernt elektrische Fahrräder von E-Bike Kasten. Neben zahlreichen Modellen zum Ausprobieren und persönlicher Beratung gibt es dort Informationen von der Polizei Braunschweig zu Fahrsicherheit und Diebstahlschutz und am Sonntag zusätzlich Fahrsicherheitstrainings von der Verkehrswacht Braunschweig.

Wen es weniger auf die Straße und stattdessen gen Himmel zieht, kann sich außerdem beim Segelflugverein über das Segelfliegen informieren und einen Flieger begutachten.

Auf dem Kohlmarkt als Bühne der Vereine wird gezeigt, wie vielfältig die Braunschweiger Vereinsszene ist

Wie vielfältig die Braunschweiger Vereinsszene ist, präsentiert das trendsporterlebnis auf dem Kohlmarkt. „Nach einer erfolgreichen Premiere im letzten Jahr möchten wir den regionalen Vereinen wieder eine Bühne bieten“, erklärt Heinz-Joachim Westphal, Vorstand der Baugenossenschaft ›Wiederaufbau‹ eG, die neben der Stadt Braunschweig, dem Stadtsportbund und Hofbrauhaus Wolters den Marktplatz der Vereine unterstützen.

„Wir freuen uns, als Partner des Stadtmarketings in diesem Jahr den ‚Marktplatz der Vereine‘ unterstützen zu können. Sportvereine sind ganz wichtige Institutionen in unseren Wohnquartieren. Sie verbinden Menschen, sind Orte der Begegnung und Integration und machen unsere Quartiere lebens- und liebenswert. Der ‚Marktplatz der Vereine‘ bietet auch kleineren Vereinen die Möglichkeit sich zu präsentieren und auf ihr Angebot hinzuweisen“, so Westphal.

Auf dem Marktplatz zeigen sich zehn Vereine auf der Bühne, laden mit Mitmachangeboten zum Ausprobieren ein und helfen mit Informationen unter anderem dabei, den richtigen Verein für sich zu finden. Besucher finden hier Vereine für bestimmte Sportarten und Ausrichtungen wie Ju-Jutsu, Turnen, Tanzsport oder Fitness oder Vereine für Familien und Gruppen, die gemeinsam Spaß an der Bewegung haben.

Vertreten sind unter anderem auch die klassischen Ballsportvereine. Auf dem Schlossplatz bittet Eintracht Braunschweig an die Torwand und sucht die besten Schusstechniken mit Treffergarantien, während kleine Besucher sich auf der Hüpfburg auspowern können.

Den Platz der deutschen Einheit verwandeln die Basketball Löwen Braunschweig in einen Basketballcourt und laden zum Üben ein.

Auf dem Domplatz gibt es mit Football und Cheerleading von den New Yorker Lions und Lacrosse vom Braunschweiger Tennis- und Hockeyclub gleich drei Sportarten zu entdecken, ob beim Wurftraining, auf dem Football-Parcours in voller Ausrüstung, bei den Cheerleadern oder beim Torschusstraining mit dem Lacrosse-Schläger.

Wer auf den Geschmack kommt, kann sich laut Stadtmarketing der Stadt direkt vor Ort das ganze Wochenende mit den nötigen Utensilien für das eigene Sportprogramm versorgen: Die Geschäfte in der Braunschweiger Innenstadt öffnen laut Presseinformation des Stadtmarketings am Sonntag, 25. September, zusätzlich von 13 bis 18 Uhr.

Weitere Informationen zum trendsporterlebnis gibt es unter www.braunschweig.de/trendsporterlebnis

red.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de