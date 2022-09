Bleiben Braunschweigs Schulen kalt? Die Stadt dementiert

Braunschweig. Eine Twitternachricht sorgt für Furore: Angeblich bleibt die Heizung in den Schulen vorerst kalt. Die Stadt dementiert. Was steckt dahinter?

Morgens zu Schulbeginn ist es bereits empfindlich kalt. Der Tweet, die Heizung in den Schulen bliebe bis zum 1. November aus, sorgte deshalb für Unmut in der Elternschaft. Offenbar handelte es sich aber um eine Kommunikationspanne.

Für eine hitzige Debatte in den sozialen Netzwerk hat in dieser Woche eine Twitter-Meldung von Eltern gesorgt: Angeblich, so heißt es da, habe die Stadt die Schulen informiert, dass die Heizungen in Braunschweigs Schulen erst zum 1. November in Betrieb genommen werden sollen – und das, obwohl es schon jetzt morgens empfindlich kalt ist.

Mittwochmorgen zeigte das Außenthermometer gegen 7.30 Uhr, wenn sich viele Kinder und Jugendliche in Braunschweig auf den Weg zur Schule machen, nur 4 Grad Celsius an. Kein Wunder, dass sich viele Eltern angesichts der Meldung besorgt fragten: Müssen unsere Kinder nun einen Monat lang frieren?

Eltern fragten sich: Müssen unsere Kinder bis zum 1. November frieren?

Die Stadtverwaltung hat sich beeilt, der Nachricht in den sozialen Medien mit einem Dementi zu begegnen. Ebenfalls bei Twitter schrieb die Stadt am Dienstag: „Im Internet wird die Info verbreitet, in den Braunschweiger Schulen würden die Heizungen erst am 1. November angeschaltet. Das ist nicht richtig. Aufgrund der Witterung wurde gestern (Montag; Anmerkung der Redaktion) in Kitas und Grundschulen und heute (Dienstag) in allen anderen Schulen mit dem Heizen begonnen.“

Die Heizung läuft seit dieser Woche also, die Kinder müssen nicht frieren. Alles bloß „Fake“? Ja und nein. Wie es aussieht, könnte eine verwaltungsinterne Kommunikationspanne Ursache für die Falschmeldung auf Twitter sein.

Die Stadt schreibt am Dienstag in einer Stellungnahme zwar, sie habe kein solches Schreiben an die Schulen verschickt. Lediglich habe sie „im Sommer als eine mögliche Einsparmaßnahme ein Anpassen des Beginns der Heizperiode von Anfang Oktober auf Anfang November vorgesehen, allerdings nur unter der Maßgabe, dass die Witterung dies zulässt.“ Aufgrund der aktuellen Temperaturen sei allerdings entschieden worden, den Beginn der Heizperiode vielmehr vorzuziehen.

Nur ein „Fake“-Meldung? Ja und nein

Verwaltungsintern hatte dieser Sachstand jedoch offenbar nicht alle erreicht. Denn am Donnerstag vergangener Woche, am 15. September, ging eine Mail vom Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement auf die Reise, in der es hieß: „Hiermit bitte ich Sie umgehend alle Hausmeister in den Schulen (auch Fremddienstleister!) zu informieren, dass die Heizungsanlagen weiterhin in der BA ,Sommer’ verbleiben, bis eine neue Anweisung kommt!“ Verwiesen wurde auf die „Gasmangel-Lage“.

Nach Informationen unserer Redaktion aus Lehrerkreisen soll auch der Fachbereich Schule noch vor wenigen Tagen diese Ansage in einer Videokonferenz gemacht haben.

Heizungen in Kitas und Schulen sind seit dieser Woche in Betrieb

Jedenfalls erreichte die oben erwähnte Mail der Verwaltung etliche Schulen, und einzelne gaben die Info umgehend an die Eltern ihrer Schüler und Schülerinnen weiter, damit diese ihre Kinder mit Jacken, warmen Getränken und Decken entsprechend auf die kühleren Temperaturen im Klassenzimmer vorbereiten konnten. So gelangte die Meldung auch in die sozialen Medien.

Klar ist nun: Trotz hoher Energiepreise und den Bemühungen der Stadt, Gas einzusparen, sind die Heizungen in Kitas und Schulen seit dieser Woche in Betrieb. Die Info, die Heizungen würden erst zum 1. November angestellt, entspricht nicht mehr dem neuesten Stand.

