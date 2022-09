Neue Ausstellung des Braunschweiger Malers Dirk Wink-Hartmann

Braunschweig. Der Künstler zeigt in der Welfen-Akademie seinen neuen Bilderzyklus „untitled“. Die Ausstellung ist bis zum 27. Oktober zu sehen.

Der Braunschweiger Dirk Wink-Hartmann ist vor zehn Jahren in die Malerei eingestiegen.

Einen alten Bekannten begrüßt die Welfen-Akademie Braunschweig zu ihrer nächsten Vernissage. Der Maler Dirk Wink-Hartmann war bereits 2018 an der Salzdahlumer Straße 160 zu Gast – seine Bilderausstellung sei damals ein großer Erfolg gewesen, heißt es in der Pressemitteilung. Nun zeigt er ab sofort neue Arbeiten in der Akademie.

Vielen Braunschweigern ist Wink-Hartmann noch als erfolgreicher Musikmanager bekannt, der Anfang der 90er-Jahre mit Freunden ein eigene Veranstaltungsagentur eröffnete: Undercover. Die Sache entwickelt sich über drei Jahrzehnte zu einer Erfolgsgeschichte. „Doch irgendwie fand er später den Weg zur Bildenden Kunst, stieg 2012 ernsthafter ein in die Malerei und gewann schon 2013 seinen ersten Kunstpreis“, so die Welfen-Akademie. Der neue Bilderzyklus heißt „untitled“. Die Ausstellung ist bis zum 27. Oktober zu sehen.

