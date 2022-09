Neuer Mieter für Leerstand am Braunschweiger Kohlmarkt

In das Ladengeschäft im Haus Kohlmarkt 19 in Braunschweig zieht ein neuer Mieter ein: Brinckmann & Lange. Vormieter war das Modegeschäft Brax.

Während manche Leerstände in der Braunschweiger Innenstadt schon seit langem keine neuen Mieter finden, sind einige Flächen und Standorte offensichtlich sehr begehrt. Am Kohlmarkt wird sich in absehbarer Zeit die Lücke schließen, die das Modegeschäft Brax dort hinterlassen hat. Brax hatte diesen Standort Ende Mai geschlossen und im Juli an der Münzstraße Ecke Damm ein neues, größeres Geschäft eröffnet – nach zwei Jahren Leerstand.

Die Fensterfront des einstigen Brax-Ladens am Kohlmarkt ist nun mit Werbung versehen und kündigt einen neuen Mieter an: Brinckmann & Lange. Es handelt sich dabei um das Luxussegment des großen Juwelier- und Uhrmacherunternehmens Christ.

Bundesweit gibt es sechs Filialen von Brinckmann & Lange

Die Anfänge von Brinckmann & Lange liegen im Jahr 1874 in Bremen. Ein Jahrhundert, 1990, später hat Marktführer Christ Brinckmann & Lange übernommen. Zehn Jahre danach wurde das Stammhaus in Bremen geschlossen. Dann der „Neustart“: 2019 eröffnet Christ vier „Boutiquen“ und einen Webshop mit dem Namen „Brinckmann & Lange“ in Deutschland. Inzwischen gibt es sechs Filialen: jeweils eine in Berlin, Stuttgart, Essen und Leipzig sowie zwei in Frankfurt am Main.

Das Unternehmen erläutert auf seiner Internetseite: „Als offizieller Konzessionär vertreiben wir ausschließlich neue Originalware direkt von Markenherstellern und aus unserer eigenen Produktion.“ Renommierte Marken wie Breitling, Cartier, IWC, Omega oder Rolex gehörten zum Angebot.

Juwelier Christ ist in Braunschweig bereits mit einer Filiale in den Schlossarkaden vertreten.

