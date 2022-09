Braunschweig: Unbekannte brechen übers Dach in Supermarkt ein

Braunschweig. Am späten Sonntagabend sind Diebe durch ein Loch im Dach in einen Supermarkt in der Braunschweiger Gartenstadt eingebrochen. Dort stahlen sie Bargeld.

In der Gartenstadt in Braunschweig haben Unbekannte aus einem Geldautomat in einem Supermarkt Bargeld gestohlen. (Symbolfoto)

Unbekannte sind übers Dach in einen Supermarkt in der Gartenstadt in Braunschweig eingebrochen und Geld gestohlen. Nach Angaben der Polizei fand der Einbruch am späten Sonntagabend zwischen 21 Uhr und Mitternacht statt. Die Diebe stiegen durch ein Loch in der Decke des Supermarktes in den Laden ein.

Im Verkaufsraum stand ein Geldautomat. Diesen öffneten die Täter gewaltsam und stahlen das darin enthaltene Bargeld. Durch den Einbruch entstand ein erheblicher Schaden am Gebäude und am Geldautomaten. Speziell geschulte Beamte sicherten alle vorhandenen Spuren und werten sie für das weitere Ermittlungsverfahren aus.

red

