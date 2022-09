Los gehts: Oktobermesse auf Braunschweig Schützenplatz startet

Zehn Tage feiern die Braunschweiger auf dem Schützenplatz eine Oktobermesse. Start ist am heutigen Freitag, 30. September. Das Angebot reicht laut Mitteilung vom Autoscooter über den Dance-Jumper bis hin zum Kinderkettenkarussell, das ab einem Alter von vier Jahren freigegeben sei. Geboten werde den Besuchern Entertainment und Hightech-Fahrgeschäfte, Köstliches zum Naschen sowie eine breite Palette an Getränken.

Familientag ist am nächsten Mittwoch

Einen Familientag soll es am Mittwoch, 5. Oktober, zwischen 15 und 22 Uhr geben. Dann können sich vor allem Eltern und Großeltern mit dem Nachwuchs auf dem Schützenplatz vergnügen, so der Veranstalter. Für die Jüngsten startet unter anderem die Kindereisenbahn Cirkus-Train. Und auch das Vier-Säulen-Kinderkarussell soll Kinderträume wahr werden lassen.

Feuerwerk ist Höhepunkt

Höhepunkt der Messe soll am Freitag, 7. Oktober, das Feuerwerk sein. Dieses bunte Spektakel sei das größte Feuerwerk des Jahres in Braunschweig, heißt es in der Mitteilung. Farben, Formen und Fontänen sollen dann an den Braunschweiger Nachthimmel gemalt werden. Letzter Tag für alle Messebesucher ist dann am Sonntag, 9. Oktober.

Geöffnet ist die Messe Montag bis Donnerstag jeweils 15 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag, jeweils 14 bis 23 Uhr sowie Sonntag 14 bis 22 Uhr. Weitere Infos zu der Veranstaltung finden sich auch unter www. rummel-braunschweig.de

