Rühme Dorfgemeinschaftshaus in Braunschweig: Eröffnung steht bevor

Das Dorfgemeinschaftshaus in Rühme kann endlich wieder genutzt werden.

Braunschweig. Sanierung in Rühme ist beendet. Am Sonntag wird gefeiert. Eine Ausstellung zeigt einen per Pedale betriebenen Zahnbohrer, ein Eiszeit-Gefäß und mehr.