Unbekannte stehlen Transporter von Braunschweiger Autohaus

Braunschweig. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag in Ölper. Jetzt ermittelt die Polizei.

In Braunschweig hat sich zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag ein Autodiebstahl zugetragen (Symbolfoto).

Bislang Unbekannte haben in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochvormittag in Ölper von dem Hof eines Autohauses einen Transporter gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, fiel dies am Donnerstagnachmittag auf, sogleich wurde die Polizei verständigt. Vor Ort sprachen die eintreffenden Beamten mit dem Geschädigten.

Weil es Unklarheiten über den genauen Verbleib des Transporters gab, telefonierte der Besitzer erst einen Tag später mit der Polizei, die vor Ort verwertbare Spuren sicherte. Nun leitete die Polizei eine Strafanzeige wegen Diebstahls gegen Unbekannt ein.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de