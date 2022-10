Wer wird der neue Bond? Braunschweiger Experte spekuliert

Wer wird der neue Bond? Wird es überhaupt einen neuen 007 geben, nachdem der bekannteste aller Geheimagenten in seinem bislang letzten Abenteuer spektakulär verstörend im Raketenhagel unterging? Daniel Craig jedenfalls wird der hauteng anliegende Designer-Anzug nicht wieder auf den Leib geschneidert. So viel steht definitiv fest.

In der Filmszene wird heiß diskutiert und wild spekuliert. Wird es vielleicht Spider-Man Tom Holland? Oder als erster Schwarzer Idris Elba? Wir erhoffen uns bei dieser Frage Aufklärung von einem Mann, der wahrscheinlich die meisten James-Bond-Bücher in Deutschland veröffentlicht hat: Danny Morgenstern. Zeitzeugen berichten, dass der Braunschweiger bereits im Kindergarten Bond-Filme nachgespielt habe. Keiner kennt 007 so gut wie er.

In dieser Woche feiern Fans des smarten britischen Geheimagenten einen besonderen Gedenktag: Am 5. Oktober 1962 war in London Weltpremiere des ersten James-Bond-Films: „007 jagt Dr. No“. Das Action-Spektakel „Stirb an einem anderen Tag“ mit Pierce Brosnan als Bond jährt sich dieser Tage zum 20. Mal. Morgenstern hat um die Jubiläen einen kleinen Veranstaltungsreigen unter dem Titel „Mission Bond“ organisiert (siehe unten).

Ein verschmitzter Typ: Der Braunschweiger Danny Morgenstern hat wohl in Deutschland die meisten Bücher über James Bond geschrieben. Foto: privat

Wird James Bond im 26. Film endlich mal eine Frau? Ein Geschlechterwechsel wäre nur ausgleichende Gerechtigkeit, wo es jetzt keine Queen, sondern einen King gibt, dem zu dienen wäre…

Nein, eine Frau als Bond wird es nicht geben. Barbara Broccoli, die Produzentin, hat das klar ausgeschlossen. Ist aus meiner Sicht auch vernünftig. Blutige Schlägereien, Machosprüche und das übermäßige Trinken von Alkohol, all das, was wir mit 007 verbinden, passt nicht zu einer Frau. Bei der Hautfarbe ist das anders. Der sind sicher keine Grenzen gesetzt. Aber: Nur, weil ich eine Frau in der Rolle nicht sehe, heißt es ja nicht, dass nicht eine starke Frau an Bonds Seite kämpfen kann.

Wer könnte das Rennen machen? Wer könnte der siebte Bond-Darsteller nach Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Daniel Craig werden?

Idris Elba schließe ich als Bond-Nachfolger aus. Der ist mit 50 Jahren schon zu alt für den Part. Zumal die Produzenten sich einen Darsteller wünschen, der die Rolle eine Dekade spielen kann. Roger Moore war damals mit 57 wegen seines hohen Alters aus der Filmreihe ausgestiegen.

Meine Vermutung geht in Richtung Henry Cavill. Er war schon vor Daniel Craigs Debüt „Casino Royale“ (2006) im engsten Favoritenkreis für den Bond-Part.

Das Muster kommt bekannt vor: Roger Moore sollte die Rolle schon für „Diamantenfieber“ (1971) übernehmen und spielte sie dann erst in „Leben und sterben lassen“ (1973), Pierce Brosnan hatte für „Der Hauch des Todes“ (1987) unterschrieben, kam aber nicht aus seinem bestehenden Remington-Steele-Vertrag heraus und übernahm dann erst 1995 den Part des Bond in „GoldenEye“ (1995).

Cavill ist Jahrgang 1983 und gut im Geschäft: „Batman v Superman: Dawn of Justice“, „Mission: Impossible – Fallout“.

Auch Tom Hardy kommt in Frage. Der ist 1977 geboren. Man kennt ihn aus „Mad Max: Fury Road“, „Star Wars: Die letzten Jedi“ und „Venom“. Pierce Brosnan sagte bereits: „Ich würde mich freuen, ihn in der Rolle zu sehen.“ Die Buchmacher in London hatten sowohl Hardy als auch Cavill in den Listen – einige nehmen für Hardy jetzt aber keine Wetten mehr an… Vielleicht ist das ein Zeichen.

Wann wird der neue Bond denn nun endlich bekanntgegeben?

Bis vor kurzem glaubte ich, wir würden es noch in diesem Monat erfahren, weil 007 sein 60. Jubiläum feiert und die Welt ohnehin auf Bond schaut. Doch mittlerweile schwindet meine Hoffnung. Selbst Insider halten sich bedeckt. Meine Vermutung: „Bond 26“ wird frühestens 2025 in die Kinos kommen.

Termine „Mission Bond“:

20 Jahre „Stirb an einem anderen Tag“: Samstag, 8. Oktober, 19 Uhr, Astor-Filmtheater. Mit Filmgespräch. Zu Gast ist der Schauspieler Andreas Wisniewski („Der Hauch des Todes“, „Mission Impossible“ 1 und 4, „Stirb langsam“). Tickets gibt es im Kino und unter braunschweig.premiumkino.de. Sie berechtigen zum kostenfreien Eintritt der Aftershow-Party.

Bond-Konzert mit „LadyBOND“: Freitag, 7. Oktober, 19 Uhr, Braunschweigische Landessparkasse, Dankwardstraße 1. Die Musikerin Meike Garden interpretiert am Piano alle 25 James-Bond-Titelthemen. Zwischen den Stücken bietet Danny Morgenstern Hintergrundwissen zu den 25 Bond-Abenteuern und unterhält mit Anekdoten rund um 007. Karten gibt es bei der Konzertkasse (www.konzertkasse.de).

Fanevent mit bisher nie öffentlich gezeigten Videos hinter den Filmkulissen: Freitag, 7. Oktober, 16 Uhr, Landessparkasse Dankwardstraße. 007-Experte Carsten Beischall liefert einen Vorgeschmack auf sein bald erscheinendes Buch zum 6. Bond-Film. Eintritt frei.

Ausstellung: Vom 4. bis 13. Oktober wird in den Räumen der Bank zu den üblichen Öffnungszeiten eine James-Bond-Ausstellung gezeigt. Chris Distin, Europas größter James-Bond-Requisitensammler, stellt einige Originalrequisiten aus 60 Jahren 007 aus. Eintritt frei.

