Polizei findet Cannabis und Marihuana in Braunschweiger Wohnung

Die Polizei hat in einem Mehrfamilienhaus in Braunschweig mehrere Cannabispflanzen und Marihuana beschlagnahmt. Die Beamten erhielten laut Mitteilung am Mittwoch einen Hinweis auf starken Marihuanageruch in dem Haus. Im Keller konnten durch einen Spalt in einer Kellertür eine sogenannte Growbox erkennen, in der die Cannabispflanzen wachsen.

Die Beamten klingelten an der zu dem Kellerabteil gehörenden Wohnungstür. Die Mieter öffneten den Beamten das Kellerabteil. Im Keller wurden mehrere Cannabispflanzen aufgefunden und beschlagnahmt.

Polizei ermittelt gegen 19-jährigen Braunschweiger

Währenddessen wurde eine Sporttasche vom Balkon der betroffenen Wohnung geworfen. In der Tasche fand die Polizei eine größere Menge Marihuana und beschlagnahmt sie ebenfalls. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurden keine weiteren Betäubungsmittel aufgefunden. Die Cannabispflanzen und das Marihuana konnten einem 19-jährigen Braunschweiger zugeordnet werden. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubtem Anbau und Handel mit Betäubungsmitteln.

red

