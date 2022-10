Trotz Gaskrise und Corona: Eislaufen auf Braunschweigs Kohlmarkt

So soll es trotz Krise, Krieg und Corona auch 2022 wieder sein: Eiszauber auf dem Kohlmarkt in Braunschweig.

Jetzt erst recht und gerade jetzt, heißt es beim Veranstalter: Vom 23. November 2022 bis zum 08. Januar 2023 soll der Eiszauber den Kohlmarkt wieder in eine Winterwelt verwandeln.

Wie jedes Jahr werde dann mit Schlittschuhlaufen, Eisstockschießen und beim Hüttenzauber die besinnliche Winterzeit eingeläutet.

Beate Wiedemann: Überall machen sich die derzeitige Ungewissheit und die Sorgen der Menschen bemerkbar

Aktuelle Umstände wie Krieg, Energiekrise, Lieferengpässe, Personalmangel und Pandemie stellten die Veranstaltungsbranche erneut auf eine harte Probe. Dieses Jahr sei für Kulturschaffende das bisher herausforderndste seit Beginn der Pandemie, so Beate Wiedemann in einer Pressemitteilung.

Die derzeitige Ungewissheit und die Sorge der Menschen mache sich aktuell überall bemerkbar, die Stimmung sei schlecht. Akteure der Veranstaltungsbranche, wie die Agentur pluszwo als Veranstalter der Eiszaubers, seien jetzt gefragt, wie sie mit dieser Situation umgehen. Für die Agentur stehe fest: „An Aufgeben ist nicht zu denken!“

Das erste Coronajahr habe deutlich gezeigt, dass eine stillgelegte Innenstadt mit einem verwaisten Kohlmarkt auf keinen Fall die Lösung sein könne. „Gerade deshalb arbeiten mein Team und ich auf Hochtouren, um den New Yorker Eiszauber auch in diesem Jahr zu verwirklichen“, so Wiedermann.

Gerade in der eher bewegungsarmen Winterzeit sei der Eiszauber vor allem für seine sportlichen Angebote wie das Schlittschuhlaufen und das Eisstockschießen bekannt. Der Eiszauber stehe für Lebendigkeit, Freude und Spaß, belebe die Innenstadt und erfreue vor allem auch Kinder, jene Gruppe, die mit am meisten unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie leide.

Bereits jetzt können Eisstockschießen, Hüttenzauber und Weihnachtsfeiern auf dem Kohlmarkt reserviert werden

Auch die Energiekrise werde demnach ernstgenommen. „Bei unserer Eisbahn handelt es sich um eine spezielle Aluminiumanfertigung, die wir möglichst energiesparend und natürlich auch entsprechend der vorherrschenden Auflagen betreiben können“, heißt es.

Das Modell beziehe laut Veranstalter „die ökologischen Aspekte mit ein, ist auf Nachhaltigkeit optimiert, garantiert Winterspaß mit zertifizierter und patentierter CO2-Kompensation und ist so bis zu 40 Prozent energieeffizienter“.

Auch die „Einführung eines intelligenten Tools zur automatisierten Überwachung und Kältesteuerung der Eisbahn“ werde noch geprüft. Die Beleuchtung sei bereits auf LED umgestellt worden.

Bereits jetzt können Aktionen wie Hüttenzauber, Eisstockschießen und Weihnachtsfeiern über die Agentur pluszwo reserviert und gebucht werden: info@agentur-pluszwo.de

Weitere Informationen unter www.eiszauber-braunschweig.de

