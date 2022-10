YouTube-Star Katja Krasavice kommt nach Braunschweig

Der Braunschweiger Joris Ameln will mit seiner jungen Agentur namens „MACHER.Events“ durchstarten und Partykonzepte für die Braunschweiger Jugend realisieren. Wie er ankündigt, sind in diesem Jahr neben einer großen Halloweenparty auch noch zwei „angesagte Showacts“ zu erwarten.

„Niedersachsens Größte Halloween-Party“ soll am Samstag, 29. Oktober, ab 21 Uhr im Millenium-Event-Center stattfinden. Ameln zufolge waren im vergangenen Jahr 2500 Partygäste dabei. „Mein Team und ich wollen an den Erfolg des letzten Jahres anknüpfen und den Leuten auch im Herbst eine ausgelassene Zeit ermöglichen“, betont er in einer Pressemitteilung. „Was für uns zählt, ist mehr als nur Party – wir geben alles, um mit unseren Veranstaltungen das perfekte Gesamtpaket zu erschaffen, damit unsere Besucher:innen unvergessliche Abende erleben können.“

Rapper t-low und YouTube-Star Katja Krasavice kommen noch 2022 nach Braunschweig

Außerdem kündigt er „Deutschlands Größte Hausparty“ an, ebenfalls in der Millenium-Halle: Am Freitag, 18. November, soll der Rapper t-low im Rahmen einer Clubshow die Gäste zum Feiern bringen. „Der 21-Jährige gilt als Newcomer 2022 und ist aktuell aus der jungen Partyszene nicht wegzudenken“, so Ameln. Mit den Songs „Sehnsucht“ und „We Made It“ stand er im Frühjahr 2022 an der Spitze der Singlecharts in Deutschland.

Wenig später, am Samstag, 10. Dezember, kommt ihm zufolge die „Queen des Deutschrap-Pops“ nach Braunschweig: „YouTube-Star Katja Krasavice ist schon seit einigen Jahren ein fester Begriff in der deutschen Jugendszene“, sagt Ameln. bekannt wurde sie unter anderem durch ihre Teilnahme an „Promi Big Brother“. Mit mehr 1,4 Millionen monatlichen Hörern und über 300 Millionen Streams allein auf Spotify gehöre sie zu Deutschlands meistgehörten Künstlerinnen. Mit ihrem neuen Song „You’re My Heart, You’re My Soul“ zusammen mit Pietro Lombardi und Dieter Bohlen stand sie vor Kurzem noch an der Spitze der deutschen Charts.

DJ Justin Pollnik (links) und Joris Ameln bei „Niedersachsens Größte Halloween-Party“ 2021. Ende Oktober folgt die nächste Auflage in der Millenium-Halle. Foto: Marvin Schönfelder

Jährlich sollen zwei bis vier „Clubshows“ in Braunschweig stattfinden

„Wir wollen Internet-Phänomene wie Katja Krasavice und t-low in die Realität der jungen Leute holen, sie live vor Ort erlebbar machen und so die Möglichkeit schaffen, die angesagten Acts hautnah zu erleben und mit ihnen gemeinsam zu feiern“, erklärt Ameln.

Die Clubshows sollen zukünftig fester Bestandteil des vielfältigen Veranstaltungsrepertoires von „MACHER.Events“ sein: „Wir planen jährlich zwei bis vier der sogenannten Clubshows zu veranstalten. Das Konzept dahinter: Angesagte Newcomer und bekannte Gesichter aus der jungen Medienwelt nach Braunschweig zu holen, damit besonders die Altersgruppe 16+ nicht erst weit reisen muss“, erklärt Ameln. Mit den Clubshows wolle man neben den Open-Air- und Festivalformaten besonders die kalten Monate mit Unterhaltungsangebot füllen.

Newcomer t-low soll die Gäste am Freitag, 18. November, im Rahmen einer Clubshow in der Millenium-Halle zum Feiern bringen. Foto: EXC Media / Privat

Joris Ameln hat einst die Braunschweiger School’s-out-Party mitorganisiert

Er betont: „Ich sehe Braunschweig als meine Homebase. Auch wenn viele meiner gegenwärtigen und zukünftigen Veranstaltungen überregional, deutschlandweit und auch international stattfinden, ist es mir ein besonderes Anliegen die hiesige Partyszene aktiv mitzugestalten, um der regionalen Jugend noch mehr Alternativen für eine unterhaltsame Auszeit zu bieten.“

Bekannt ist Ameln insbesondere von der Braunschweiger School’s-out-Party. Zunächst war er noch als Schüler Teil des Organisationsteams der Party im Bürgerpark, die stets in Kooperation von Stadtschülerrat und städtischer Jugendförderung auf die Beine gestellt wird. In diesem Jahr hatte er dann eine eigene School’s-Out-Party ins Leben gerufen, ebenfalls am Tag der Zeugnisausgabe, abends in der Millennium-Halle. Es gab deswegen kurzzeitig Ärger, weil er sich das Namensrecht der Marke „School’s out“ gesichert hatte und damit der Stadt zuvorgekommen war. Die Lösung: Die traditionelle, kostenlose Schülerparty im Bürgerpark heißt seit diesem Jahr „Out For Summer!“

Mehr Nachrichten aus Braunschweig

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de