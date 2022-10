Polizei Braunschweig Einbrecher stehlen Bargeld aus Wohnung in Watenbüttel

Der Täter verschaffte sich erst Zugang zu einem Mehrfamilienhaus in Watenbüttel und brach dann in die Wohnung im Obergeschoss ein (Symbolbild).

Watenbüttel. Ein Unbekannter ist am Mittwoch in eine Wohnung in Watenbüttel eingebrochen und stahl eine Menge Bargeld. Die Polizei ermittelt nun.