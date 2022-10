Neue Bestleistung beim Stadtradeln in Braunschweig

Mit 1.332.200 Kilometern fuhren die Braunschweigerinnen und Braunschweiger beim Stadtradeln 2022 rund 37.839 Kilometer mehr als noch im vergangenen Jahr und konnten somit gegenüber dem Pkw insgesamt 205 Tonnen CO 2 vermeiden – rund 20 mehr als im Vorjahr. Auch die Anzahl der aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmer sei gegenüber dem Vorjahr gestiegen, wie die Stadt gestern mitteilte: Insgesamt beteiligten sich in diesem Jahr 8185 Personen an der Aktion des Vereins Klimabündnis. 2021 waren es noch 6893.

„Wir waren noch besser als im vergangenen Jahr“, freut sich Oberbürgermeister Dr. Thorsten Kornblum. „Das ist ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz, den wir in Braunschweig gemeinsam geleistet haben.“ Auch im Vergleich zu anderen Städten sei dies ein guter Wert. „Die große Beteiligung an der Aktion hat uns in der Gesamtwertung auf Platz 24 gebracht, in Niedersachsen konnten wir so sogar den dritten Platz erradeln“, so der OB. Insgesamt hatten in diesem Jahr 2472 deutsche Kommunen am Stadtradeln teilgenommen.

Stadt Braunschweig hat zwei Belohnungen ausgelobt

Mit dem guten Ergebnis konnten sich die Radlerinnen und Radler gleich zwei Belohnungen sichern, die die Stadt Braunschweig als zusätzlichen Ansporn in Aussicht gestellt hatte: Für die Überschreitung der Eine-Million-Marke erhält die Braunschweiger Verkehrswacht neue Fahrradhelme und Fahrradsitze für den Verleih. Für die neue Bestleistung gibt es eine zweite mobile Fahrradabstellplattform, eine sogenannte Fahrradflunder. Auch diese soll temporär an Standorten mit hoher Nachfrage nach Fahrradparkraum aufgestellt werden, um Abhilfe zu schaffen und Folgemaßnahmen ableiten zu können.

Lesen Sie auch:

Zusätzlich zu den Geschenken für ganz Braunschweig können sich die fleißigsten Teams und Einzelpersonen über Sachpreise freuen. Diese werden im November im Zuge einer Siegerehrung verliehen. „Der Dank gilt hier insbesondere den Partnerinnen und Partnern, die die großzügigen Preise gespendet haben“, so Kornblum.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de