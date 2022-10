Braunschweig: Großeinsatz nach Brand in Kfz-Werkstatt

Braunschweig. Vermutlich wegen eines technischen Defekts rückten am Donnerstag mehrere Braunschweiger Wehren in die Hamburger Straße aus.

In einer Kfz-Werkstatt in Braunschweig ist es am Donnerstag zu einem Brand gekommen.

Kräfte der Braunschweiger Haupt- und Südwache, die Ortsfeuerwehr Innenstadt und ein Tanklöschfahrzeug sind am Donnerstag gegen 16.45 Uhr in eine Kfz-Werkstatt in die Hamburger Straße ausgerückt. Nach Angaben der Feuerwehr Braunschweig brannte es in einem Raum, in dem Betriebsstoffe wie Öl lagerten. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Möglich ist ein technischer Defekt.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Auch der Schaden hält sich nach ersten Erkenntnissen in Grenzen. Gegen 18.45 Uhr rückte die Feuerwehr wieder ein.

red

