Mittgaustraße voll gesperrt – Buslinie 426 wird umgeleitet

Die Buslinie 426 durchs Siegfriedviertel wird vom Montag den 24. Oktober voraussichtlich bis Montag den 14. November umgeleitet. Die Mittgaustraße wird aufgrund von Deckensanierungsarbeiten gesperrt. Die Haltestellen „Freyastraße“ und „Nordanger“ können dadurch nicht angefahren werden.

In Fahrtrichtung Donauknoten wird zuerst die Haltestelle „Siegfriedstraße“ in der Ottenroder Straße genutzt. Anschließend fährt der Bus die Haltestellen „Burgundenplatz“ und „Nibelungenplatz“ an. An der Haltestelle „Sackweg“ kehren die Busse auf ihren normalen Weg zurück. In der Gegenrichtung wird ab „Sackweg“ nur die Haltestelle „Burgundenplatz“ angefahren. Ab der Haltestelle „Siegfriedstraße“ kehrt der Bus auf den normalen Linienweg zurück.

Baustelle in der Lagesbüttelerstraße in Harxbüttel

Auch ab Montag den 24. Oktober finden in der Lagesbüttelstraße in Harxbüttel zwischen Eickhorstweg und Birkenkamp Tiefbauarbeiten der BS Energy für die Erneuerung einer Trinkwasserleitung statt. Die Baustelle kann umfahren werden. Der Verkehr wird mithilfe einer Ampelanlage über die Gegenspur an der Baustelle vorbeigeleitet. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich 6 Wochen dauern.

