Ross Antony kommt zur Signierstunde nach Braunschweig

Braunschweig. Der Schlagersänger und TV-Moderator signiert in der Buchhandlung Graff sein neues Backbuch mit Rezepten für die Weihnachtszeit.

Ross Antony – hier in der ProSieben-Show „The Masked Singer“ – kommt am Dienstag nach Braunschweig.

Der deutsch-britische Schlagersänger, Entertainer und TV-Moderator Ross Antony ist am Dienstag, 25. Oktober, zu Gast in der Buchhandlung Graff. Ab 16 Uhr signiert er dort in der ersten Etage sein Buch „Weihnachtsbacken“. Es handelt sich um sein zweites Backbuch. Er lege allerhand Rezepte nach, teilt sein Management mit, und präsentiere seine Favoriten für die Adventszeit und Weihnachten – 50 Backrezepte aus England, Deutschland und aller Welt und außerdem noch seine Lieblings-Cocktails.

Ross spielte in vielen Musicals mit. Von 2001 bis 2006 war er Mitglied der Band Bro’Sis. 2008 zog er ins „Dschungelcamp“ ein. Wenig später begann er eine Karriere als Schlagersänger. Eines seiner aktuellen Projekte ist unter anderem „Die Ross Antony Show“ im MDR.

red

