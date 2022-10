An 22. November wird das Snodekk in Braunschweig wieder eröffnen.

Advent und Weihnacht Aus dem Soldekk in Braunschweig wird wieder das Snodekk

Der Start 2022 ist erfolgreich verlaufen – jetzt folgt die zweite Auflage: Das Dachterrassen-Restaurant Soldekk wird demnächst wieder zum winterlichen Snodekk. Wie das Snodekk-Team um Nicolas Petrek ankündigt, soll es am 22. November losgehen – bis zum 29. Dezember.

„Das Snodekk bereiten wir schon seit mehreren Wochen vor. So idyllisch die Stimmung auf dem winterlichen Markt auch ist, so aufwendig ist auch sein Aufbau“, sagt der Soldekk-Betreiber laut einer Pressemitteilung. „Die Resonanz im vergangenen Auftaktjahr war unglaublich. Deswegen war klar: Irgendwie muss es uns auch in diesem Jahr wieder gelingen.“

Der Eintritt aufs Braunschweiger Snodekk ist frei

Partner sind erneut die Braunschweigische Landessparkasse (BLSK), die Solvis GmbH, die Agentur eventives, einige Gastronomen und der Kultviertelverein. Laut Projektleiterin Fenja Nietsch von eventives ist wieder eine Kombination aus gastronomischen Angeboten, Kunsthandwerk, Mitmachaktionen, kleinen Sonderveranstaltungen und einer weihnachtlichen Open-Air-Atmosphäre zu erwarten.

So soll es eine Eisstock-Bahn geben, und im Dezember ist ein Gospelchor auf dem Dach des Parkhauses Steinstraße zu Gast. Außerdem können Gruppen – etwa Betriebe, Vereine oder Freundeskreise – Reservierungen für besondere Anlässe vornehmen.

Montags bis freitags ist von 16.30 Uhr bis mindestens 22 Uhr geöffnet, samstags von 14 bis mindestens 22 Uhr und sonntags von 14 bis 20 Uhr. Am 24. und 25. Dezember ist geschlossen. Der Eintritt ist frei. Mehr Infos: www.snodekk.de

red

