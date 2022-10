Braunschweiger Polizei berät zum Thema Einbruchschutz

Braunschweig. Wie kann man sich gegen Einbrecher schützen? Die Polizei berät dazu in ihrer Beratungsstelle, am Freitag auf dem Schlossplatz oder auch zu Hause.

Was tun gegen Einbruchdiebstahl? Damit befasst sich der Tag des Einbruchschutzes am Sonntag, 30. Oktober. Die Polizei berät bereits am Freitag, 28. Oktober, auf dem Schlossplatz zum Thema. Kommt der „Gelegenheitseinbrecher“ nicht ans Ziel, bricht er die Tat in der Regel nach 2 bis 5 Minuten ab, so die Polizei. Sicherungstechnik schrecke Einbrecher ab. Sie bedeute für die Kriminellen eine längere „Arbeitszeit“ und somit ein höheres Entdeckungsrisiko.

Wie gehen Kriminelle vor? Sinnvoll, so die Polizei, ist immer ein Mix aus eigenem risikobewusstem Verhalten sowie sinnvoll aufeinander abgestimmten mechanischen und elektronischen Sicherungen. Sicherheitsbewusstes Verhalten und solide mechanische Sicherungstechnik stünden beim Einbruchschutz an erster Stelle. Alarmanlagen melden den Einbruch, ergänzen mechanische Sicherungen, erhöhen das Entdeckungsrisiko für Einbrecher und bieten somit zusätzlichen Schutz. Zudem kundschafteten Einbrecher Zielobjekte im Vorfeld aus. Dabei achteten sie auf Fahrzeuge oder Fahrräder auf dem Grundstück sowie Fenster und Rollläden.

Belastendes Erlebnis

Einbrüche in Häuser, Wohnungen oder Gewerbeobjekte seien für Betroffene oftmals ein belastendes Erlebnis. Neben den materiellen Verlusten und den Sachschäden machten vielen Opfern die Verletzung der Privatsphäre und das verlorengegangene Sicherheitsgefühl Probleme. Die Braunschweiger Polizei bietet nach Terminabsprache vor Ort oder in der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle einen kostenlosen Beratungsservice zum Thema. Beraten werde neutral und produktunabhängig. Es gebe individuelle Sicherungskonzepte und Schwachstellenanalysen.

Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle: Friedrich-Voigtländer-Straße 41, Telefon (0531) 4762005 oder bfk@pi-bs.polizei.niedersachsen.de sowie www.polizei-beratung.de

red

