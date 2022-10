Braunschweig. Rund 3000 Kunden im Braunschweiger Süden waren laut BS Energy betroffen. Der Strom war am Mittwochmorgen für eine halbe Stunde ausgefallen.

In Teilen von Leiferde, Rüningen und Stöckheim im Braunschweiger Süden war am Mittwochmorgen der Strom ausgefallen.

BS Energy Stromausfall in Braunschweig schnell wieder behoben

Bei Bauarbeiten ist am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr ein 20 kV-Kabel beschädigt worden. Die Folge: Rund 3000 Kunden hatten keinen Strom mehr, wie BS Energy mitteilt. Die Stromversorgung war in Teilen von Leiferde, Rüningen und Stöckheim unterbrochen. „Durch das schnelle Eingreifen der Mitarbeiter von BS|NETZ konnten ab 9.27 Uhr alle Kunden wieder mit Strom versorgt werden“, so der Energieversorger.

red

