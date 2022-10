Nach mehreren Bränden in Querum ermittelt die Polizei Braunschweig wegen Brandstiftung und sucht Zeugen.

Brandserie in Querum – Polizei Braunschweig sucht Zeugen

Zu mehreren Bränden ist es in den vergangenen Tagen im Braunschweiger Stadtteil Querum gekommen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung – und sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, brannte es bereits in der Nacht zu Samstag in der Straße Pappelberg. Das Feuer sorgte an einem Carport und zwei geparkten Autos für Totalschaden. Den Schaden beziffert die Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Polizei Braunschweig ermittelt wegen Brandstiftung

Am frühen Dienstagmorgen brannte es erneut in Querum, dieses Mal im Dahlienweg. Gegen 4.20 Uhr bemerkten Anwohner, dass der Anbau ihrer Hauses in Flammen steht, berichtet die Polizei weiter. Hier steht die Höhe des Schadens noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren, ermittelt wird wegen Brandstiftung. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, meldet sich beim Kriminaldauerdienst. Telefon: 0531-476 2516. red

