Neue Läden und Lokale in Braunschweigs City: Wer kommt, wer geht?

Braunschweig. So verändert sich die Innenstadt: Der Umbau des Welfenhofs geht voran, auch in zwei neuen Restaurants wird gebaut. Ein Café schließt demnächst.

Nach den Einbrüchen durch die Corona-Pandemie haben die Passanten-Frequenzen in der Innenstadt über den Sommer wieder deutlich zugelegt. Auch die Zahl der Leerstände in der Fußgängerzone, die im Winter auf 29 angestiegen war, liegt mit knapp über 20 wieder auf Vorjahresniveau – ohne Burgpassage und Welfenhof. Was hat sich verändert?

Alnatura hat im ehemaligen Reno an der Friedrich-Wilhelm-Straße einen Bio-Supermarkt eröffnet. Ein paar Meter entfernt gibt’s mit dem „Söner“ einen weiteren Döner-Laden im Kultviertel. Und noch ein Stück weiter ist am Friedrich-Wilhelm-Platz seit Kurzem die Restaurant-Bar Masu 381 am Start, betrieben von den Braunschweiger Gastronomen Oliver Strauß, Hendrik Borgmann und Jörn Clausen. Ergänzt wird das Konzept um den Veranstaltungsort „381“ für rund 100 Personen, den die Öffentliche Versicherung vermietet.

Uhren in der Südstraße, Barfußschuhe im Handelsweg, Sushi in der Neuen Straße

In der Südstraße hat sich das Hildesheimer Uhrenatelier Manßhardt und Kurzidim neu niedergelassen. Und an der Stephanstraße gegenüber der Karstadtspindel haben Robin Langer und Tom Böttcher die Vinothek Tomrobins eröffnet. Im Handelsweg betreibt die Braunschweigerin Julia Tacke seit Kurzem ein Schuhgeschäft mit Barfußschuhen für Kinder. Und schräg gegenüber im früheren Café Riptide will Janina Rottmann mit ihrer Rösterei Juan & Jane einen zweiten Standort neben ihrem Laden im Östlichen Ringgebiet starten. Im Ex-Riptide war zuletzt der Kunstverein 0rplid untergekommen – er wird demnächst nebenan zu finden sein.

Mitte September hat die Restaurant-Bar Masu 381 im Kultviertel in der Friedrich-Wilhelm-Straße eröffnet. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Der Modeladen Brax ist vom Kohlmarkt an die Münzstraße/Ecke Damm gezogen. Nachfolger am Kohlmarkt wird Brinckmann & Lange, das Luxussegment des Juwelier- und Uhrmacherunternehmens Christ. Die dänische Kette „Søstrene Grene“ (Wohnaccessoires) hat am Damm ihre zweite Innenstadt-Filiale neben den Schlossarkaden eröffnet. In der Neuen Straße ist das Sushi-Restaurant Soshe an den Start gegangen, und am Bohlweg hat nach langer Umbauzeit das Taksim-Restaurant im einstigen McDonald’s eröffnet. An der Langen Straße soll demnächst das „Shin’s Asia-Barbecue and more“ im ehemaligen Maredo eröffnen. Der Umbau läuft noch.

Café Arcachon am Bohlweg will Ende des Jahres schließen

Gebaut wird ebenso im einstigen Modegeschäft Esprit am Kohlmarkt: Dort will Nazim Türkmen, Betreiber des Italian’s am Schlosscarree, das „Eat. Grill & Bar“ eröffnen. Wegen Lieferproblemen beim Material könne er noch keinen Termin nennen, sagt er. Wenn es gut laufe hoffentlich Ende März. Ebenso in den Startlöchern steht offensichtlich der „Go Asia“-Supermarkt im Konrad-Koch-Quartier. Eigentlich war die Eröffnung zuletzt für Oktober angekündigt worden, doch nun heißt es seitens des Unternehmens: „Leider kam ein Problem dazwischen. Sobald es behoben wird, können wir sofort eröffnen. Personal ist zum Glück ausreichend vorhanden.“

In das Ladengeschäft im Haus Kohlmarkt 19 zieht Brinckmann & Lange ein, das Luxussegment des Juwelier- und Uhrmacherunternehmens Christ. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Ein Wechsel steht am Bohlweg bevor: Nach fast 20 Jahren will Recai Karadeniz sein Café Arcachon aufgeben. Für viele der überwiegend älteren Stammkunden ist das eine traurige Nachricht. Karadeniz sagt, die Zeiten seien nicht einfach. Corona, der Ukrainekrieg, die Energiekrise – die Nachfrage habe sehr nachgelassen, das Geschäft werde immer schwieriger. Vor allem in den Abendstunden gehe fast nichts mehr. Die Situation am Bohlweg habe sich leider zum Negativen entwickelt. Deswegen sei es jetzt genug, immerhin habe er auch schon viele Jahre in der Gastronomie hinter sich. Karadeniz kündigt aber an, dass an dem Standort voraussichtlich wieder eine Gastronomie eröffnen werde.

Im Welfenhof geht es voran, aber Auskünfte gibt es nicht

Wer die große Lücke schließen könnte, die der Deko- und Einrichtungsladen Depot gegenüber der Burgpassage am Hutfiltern hinterlassen wird, ist ungewiss. Depot zieht sich Ende dieses Jahres aus der Fußgängerzone zurück, die Filiale in den Schlossarkaden bleibt hingegen.

Bewegung herrscht im Welfenhof: Die Eigentümergesellschaft, die Deutsche Immobilien Opportunitäten in Frankfurt, hat die Überdachung der Passage inzwischen abreißen lassen. Wann der Welfenhof wieder öffnen wird, ist aber ungewiss. Trotz wiederholter Anfragen unserer Redaktion äußert sich das Unternehmen nicht. Bekannt ist nur, dass Edeka neuer Ankermieter werden soll.

