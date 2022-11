Verletzte bei Autobahn-Unfällen in Braunschweig – Wehr im Einsatz

Einen arbeitsreichen Dienstag haben die Kräfte der Feuerwehr Braunschweig erlebt. Bereits gegen acht Uhr erreichte sie eine automatische Feuermeldung aus einer Senioren-Wohnanlage am Madamenweg. Aufgrund des Gefährdungspotenzials in einer solchen Einrichtung rückten Einsatzkräfte für einen Brand mit Menschenleben in Gefahr aus. Vor Ort stellte sich jedoch schnell heraus, dass es durch einen internistischen Notfall bei einem Bewohner zu einem massiven Überlaufen heißen Wassers kam. Der aufsteigende Wasserdampf löste die Meldung an die Leitstelle aus. Der mitalarmierten Rettungsdienst betreute den Patienten, und die Mitarbeitenden des Seniorenheimes konnten das ausgetretene Wasser selbst aufnehmen. Damit war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Gegen elf Uhr rückten die Berufsfeuerwehr Braunschweig und die Ortsfeuerwehr Bienrode zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn 2 aus. Der Unfall ereignete sich hinter der Anschlussstelle Braunschweig-Flughafen in Fahrtrichtung Hannover. Neben drei Lkw waren auch zwei Pkw an dem Unfall beteiligt. Die meisten der sechs betroffenen Personen blieben unverletzt. Nur der Fahrer eines Lkws verletzte sich leicht: Der Beifahrerbereich seiner Zugmaschine wurde durch die Wucht des Aufpralls vollständig zerstört. Die Autobahn wurde während des Einsatzes voll gesperrt.

Nur wenige Stunden später wiederum folgte der zweite Verkehrsunfall: Auf der Autobahn 391 fuhr ein Kleintransporter hinter der Anschlussstelle Lehndorf auf einen Lkw mit derartiger Wucht auf, dass sich der Kleintransporter unter dem Auflieger des Lkw verklemmte. Dabei wurde der Fahrer im Beinbereich eingeklemmt. Der Beifahrer konnte sich aus eigener Kraft aus dem Fahrzeug befreien, die zwei mitalarmierten Rettungswagenbesatzungen versorgten ihn.

Die Kräfte des Rüstzuges der Berufsfeuerwehr sicherten währenddessen die Unfallstelle ab und führten die technische Befreiung des eingeklemmten Fahrers durch. Beide Insassen kamen schwerverletzt in ein Krankenhaus. Der Notarzt wurde vom Rettungshubschrauber Christoph 30 aus Wolfenbüttel gestellt. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Auch hier musste die Fahrbahn Fahrtrichtung Norden der A391 voll gesperrt werden.

red

