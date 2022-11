Bewaffnete Männer überfallen Braunschweiger Supermarkt

Braunschweig. Zwei Männer haben in Braunschweig in der Neckarstraße einen Supermarkt ausgeraubt. Sie haben den Kassierer mit einer Pistole und einem Messer bedroht.

In der Neckarstraße in Braunschweig haben zwei Männer einen Supermarkt ausgeraubt. (Symbol)

Ein bewaffneter Raubüberfall hat sich am Mittwoch in einem Braunschweiger Supermarkt in der Neckarstraße ereignet. Zwei Männer haben den Kassierer mit einer Pistole und einem Messer bedroht, so die Polizei Braunschweig.

Am Mittwochabend betraten zwei Männer einen Supermarkt in der Neckarstraße, heißt es weiter. Zu diesem Zeitpunkt seien nur noch wenigen Kunden in dem Geschäft gewesen. Die Männer waren laut Polizei mit einer Pistole und einem Messer bewaffnet. Sie forderten den 26-jährigen Kassierer auf, sämtliches Bargeld aus der Kasse in einen Stoffbeutel zu legen.

Polizei Braunschweig sucht Zeugen des Überfalls in der Neckarstraße

Nachdem sie das Geld erhalten hatten, seien die Männer in unbekannte Richtung geflüchtet. Sie erbeuteten einen niedrigen vierstelligen Betrag, so die Polizei. Durch die Handlungen der Täter wurden weder Mitarbeiter noch Kunden verletzt.

Die Täter wurden als 18-20 Jahre alt und nicht sehr groß beschrieben. Einer der Männer war komplett schwarz gekleidet. Beide Männer trugen Kapuzen auf dem Kopf. Einer trug vermutlich zusätzlich einen Schal. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter der Telefonnummer (0531) 4762516.

