Die Bauarbeiten an der Strecke Weddeler Schleife zwischen Braunschweig und Wolfsburg sind in vollem Gange. Bereits Ende 2020 genehmigte der Bundestag per Beschluss die fehlenden Millionen für den Ausbau (siehe Ausriss aus dem Haushaltsplan). So ist der Plan zu lesen: 26 Millionen genehmigte der Bundestag bereits für 2020, 38 Millionen für 2021. Die Millionen für 2022, 2023 und 2024 folgen. Weitere 57 Millionen kamen aus anderen Töpfen. 171 Millionen kamen so zusammen, obwohl der Ausbau nur 150 Millionen kostet.