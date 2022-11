Braunschweig. Im Jugendamt und Pfarramt am Eiermarkt ist es in der Nacht zu Donnerstag zu Einbrüchen gekommen. Die Unbekannten stahlen zahlreiche Gegenstände.

Zwei Büroräume am Braunschweiger Eiermarkt haben Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag heimgesucht (Symbolfoto).

Polizei Braunschweig Unbekannte brechen in Büroräume in Braunschweiger City ein

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag in Büros und Lagerräume des Jugendamtes und des Pfarramtes am Eiermarkt eingebrochen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall zwischen Mittwochabend, 21 Uhr, und Donnerstagmorgen, 5 Uhr. Die Täter hebelten die Fenster von zwei Bürogebäuden auf.

In den Räumlichkeiten durchwühlten sie dann mehrere Schränke und Schreibtische. Die Einbrecher beschädigten viele Innentüren und brachen sie auf. Aus den Gebäuden stahlen sie diverse Gegenstände. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

