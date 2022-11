Autobahn Braunschweig Braunschweig: A2 in Richtung Berlin auf eine Spur begrenzt

In den Nächten von Montag, 14. November, bis Samstag, 19. November, kommt es zwischen 19 Uhr und 6 Uhr morgens auf der A2 in Fahrtrichtung Berlin im Bereich der Anschlussstelle Braunschweig-Flughafen zu einstreifigen Verkehrsführungen. Während der Arbeiten steht eine Mindestfahrbahnbreite von 4,5 Meter zur Verfügung, so die Autobahn GmbH. Witterungsbedingte Verschiebungen seien möglich.

Die Autobahn GmbH des Bundes bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für diese Einschränkungen und um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Braunschweig:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de