Tierheim Braunschweig Fundtier in Braunschweig: Verspielte Bella muss noch viel lernen

Hier ist unser Tier der Woche, meldet das Tierheim Braunschweig: Bella, die kleine Mischlingshündin.

Bella ist im Oktober 2021 geboren und somit gerade etwas mehr als ein Jahr alt. Sie kam im November 2021 mit vielen weiteren Welpen ins Braunschweiger Tierheim und musste einige Zeit in der Quarantäne verbringen, bevor sie Anfang diesen Jahres vermittelt werden konnte. So weit, so gut.

Bella musste ihre neue Familie jedoch leider wieder verlassen und kam zurück ins Tierheim

Nun musste sie ihre Familie jedoch leider wieder verlassen und kam zurück ins Tierheim. „Gewiss hatte Bella keinen einfachen Start ins Leben, doch leider hat sie bisher nur sehr wenig gelernt, um dies auszugleichen“, heißt es nun beim Tierheim, das einen neuen Versuch startet.

Bella zeige sich zunächst wie ein typischer Junghund, sehr aufgeregt und freundlich. Mit anderen Hunden sei sie verträglich, reagiere aber unsicher. Das Tierheim: „Von Leinenführigkeit, allein zu bleiben und Stubenreinheit hat Bella bisher noch nie was gehört, dies muss nun mühsam mit ihr trainiert werden.“

Bella überdrehe auch sehr schnell und sei generell sehr unruhig. Für das Tier suche man erfahrene und konsequente Halter, die ihr all das beibringen könnten, was die kleine Hündin für ein entspanntes Leben brauche. Denn aktuell sei Ruhe noch ein großes Fremdwort für sie.

„Wir suchen Menschen, die besonders am Anfang sehr viel Zeit für sie haben. Kinder in der Familie sollten allerdings aufgrund ihrer aufgeregten Art mindestens 10 Jahre alt sein und den Umgang mit Hunden gewohnt sein.“

Kontakt zum Tierheim Braunschweig:

Wer Interesse an Bella oder an anderen Tieren hat, kann sich im Tierheim Braunschweig melden: Telefon (0531) 50 00 07. Telefonzeiten: montags, dienstags und freitags 13 bis 16 Uhr, donnerstags 13 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr.

red.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de