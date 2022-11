Körperverletzung nach missglücktem Drogenverkauf in Braunschweig

Braunschweig. Nach einem missglückten Drogenverkauf in Braunschweig griffen Unbekannte zwei Männer aus dem Kreis Helmstedt an. Die Polizei ermittelt.

Drogendealer haben in der Nacht zu Sonntag gegen 3.30 Uhr zwei Männer aus dem Landkreis Helmstedt im Braunschweiger Steinweg angegriffen. In einem Fast-Food-Restaurant am Steinweg sprachen die drei Täter die Helmstedter nach Angaben der Polizei an und wollten ihnen Kokain verkaufen. Diese lehnten jedoch ab.

Die Dreiergruppe ging zunächst weiter, kam dann aber wieder zurück. Erst schlug einer der drei Täter die Helmstedter, dann unterstützen seine Begleiter ihn dabei. Die beiden Helmstedter werten die Schläge und Tritte ab, worauf sich die Angreifer zurückzogen. Verletzt wurden die beiden Helmstedter nicht. Dennoch ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung.

Mehr Polizeimeldungen aus der Region Braunschweig-Wolfsburg:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de