Fahrradfahrer ist in Braunschweig mit 1,6 Promille unterwegs

Die Polizei Braunschweig hat am Wochenende elf Strafverfahren wegen Trunkenheit eingeleitet, neun davon am Sonntag, 13. November.



Am Freitagabend, 14. November, gegen 19.30 Uhr, beobachtete eine Polizeistreife einen 30-Jährigen, wie dieser unsicher auf seinem Fahrrad auf der Pfälzer Straße in Veltenhof unterwegs war und zu stürzen drohte. Er sei den Beamten bereits aus einem vorausgegangenen Einsatz bekannt, auch hier war er schon deutlich alkoholisiert.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten eine Alkoholisierung von rund 1,6 Promille fest. Auf Grund der festgestellten Ausfallerscheinungen ordneten sie die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Strafverfahren gegen den Mann ein.

Betrunkener Autofahrer auf der A2 bei Braunschweig

Am Samstagmorgen, 12. November, gegen 09.30 Uhr, wurde der Autobahnpolizei ein unsicher fahrender Pkw gemeldet, der in Schlangenlinien auf der A2 unterwegs war und schließlich an einem Parkplatz anhielt. Hier nutzte der 33-Jährige die Pause, um zu schlafen, heißt es weiter.

Die Polizeibeamten weckten laut Meldung den Mann und überprüften seine Fahrtüchtigkeit, die jedoch mit 0,89 Promille in der Atemluft nicht mehr gegeben war. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet, so die Polizei weiter.

Strafverfahren wegen Trunkenheit in Braunschweig

In der Nacht auf Sonntag, 13. November, bis in den Vormittag hinein stellte die Polizei fünf Autofahrer, drei Personen auf E-Scootern und einen gestürzten Radfahrer fest. Sie wiesen Alkoholisierungen zwischen einem und 1,5 Promille auf, waren nicht mehr fahrtüchtig und zeigten entsprechende Ausfallerscheinungen.

Lesen Sie mehr Polizei-Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg:

Auch ihnen wurden Blutproben entnommen, die Einleitung von Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eröffnet und die Weiterfahrt mit ihren Fahrzeugen untersagt.

Gefährdung einer Radfahrerin in Braunschweig - Polizei sucht Zeugen

Am Freitagmittag kam es laut einem Zeugen auf der Hamburger Straße in Braunschweig zu einer gefährlichen Situation für eine Braunschweiger Radfahrerin. Ein weißer VW Up nahm einer Radfahrerin in Höhe der Rheingoldstraße die Vorfahrt und soll sie dadurch gefährdet haben, so die Polizei. Im Verlauf seiner Fahrt soll er sogar auf die Gegenfahrbahn gefahren sein.

Die Polizei sucht nun nach der Radfahrerin sowie nach Zeugen des Vorfalls. Hinweise an das Polizeikommissariat Nord unter: (0531/4763315).

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de