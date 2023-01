Braunschweig: Feuerwerk der Turnkunst – Das passiert bei „Spirit“

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause kommt die wohl erfolgreichste Turnshow Europas, das Feuerwerk der Turnkunst, wieder nach Braunschweig. Auf gleich drei Shows, die unter dem Motto „Spirit“ stehen, dürfen sich die Turnfans freuen. Das Event am Sonntag, 22. Januar, um 14 Uhr ist weitestgehend ausverkauft. Ein paar Karten gibt es jedoch noch für die Vorstellungen um 19 Uhr und am Montag, 23. Januar, um 17 Uhr.

Was ist das Feuerwerk der Turnkunst?

Beim Feuerwerk der Turnkunst handelt es sich nach Veranstalterangaben um Europas erfolgreichste Turnshow. Jahr für Jahr auf die Beine gestellt vom Niedersächsischen Turner-Bund gastiert sie in Deutschlands größten Arenen. Seit 35 Jahren gibt es die Veranstaltungsreihe, die bislang bereits mehr als zwei Millionen Besucher gesehen haben. Die Premiere fand am 10. Januar 1988 in der Stadionsporthalle Hannover statt, zum Ensemble gehörte damals die Rhythmische Sportgymnastik-Gruppe der Tura Braunschweig. Ende 2019 und Anfang 2020 fand die „Opus“-Tournee mit 35 Vorstellungen statt.

Trailer Feuerwerk der Turnkunst Spirit

Was erwartet die Zuschauer bei „Spirit“?

Geht es um die Veranstalter, handelt es sich bei „Spirit“ um das „beste Feuerwerk aller Zeiten“. Zum Ensemble gehören zum Beispiel die Dunking Devils, die seit Jahren Dauergast in der amerikanischen Basketball Profi-Liga NBA sind. Die weltbesten Schleuderbrett-Artisten Scandinavian Boards werden zum ersten Mal in Deutschland zu sehen sein. Ihr Auftritt versetzte die Fachwelt 2021 beim Festival Cirque du Demain in Paris in ungläubiges Staunen. Das Trio Bellissimo mit Akrobatik und das Duo Rokashkov mit seiner Flugshow am Reck sind nur zwei von vielen weiteren Artisten-Gruppen. Der weltberühmte Clown Misha Usov, der viele Jahre den Cirque de Soleil geprägt hat, wird ebenso zu Gast sein.

Charlotte Martin vom Duo LuC ist Teil des Ensembles beim Feuerwerk der Turnkunst 2023 und wird ein Märchen erzählen. Foto: TSF GmbH

Zum ersten Mal wird in der Show eine Geschichte – in diesem Fall ein Märchen – von einer Sprecherin erzählt, zu der die Künstler performen werden. Und zum ersten Mal wird eine Figur diese Geschichte verkörpern. Die Hauptfigur wird ein „Goldenes Wesen“ sein, dargestellt von einer Artistin des Showteams. Charlotte Martin wird das Gesprochene zusammen mit all den anderen zauberhaften Wesen der Show zum Leben erweckt.

Die Gruppe Scandinavian Board gehört zum Ensemble von Feuerwerk der Turnkunst 2023. Foto: TSF GmbH

Los ging die exakt ein Monat lange Tour am 29. Dezember in Oldenburg, Schluss ist am 29. Januar in Berlin. Auch Hannover und Göttingen sind Stationen. Mit insgesamt 36 Shows hält „Spirit“ einen Rekord: So viele Vorstellungen gab es in der Geschichte der Turnshow pro Tour noch nie.

Wo gibt es noch Karten fürs Feuerwerk der Turnkunst in Braunschweig?

Während es für die Show am Sonntag, 22. Januar, um 14 Uhr nur noch sehr wenige Restkarten gibt, sieht es für die Veranstaltungen an dem Sonntag um 19 Uhr und einen Tag später um 17 Uhr etwas besser aus. Hier sind zwar auch schon die Top-Kategorien weitestgehend vergriffen, aber ab 17,30 Euro gibt es online bei der Konzertkasse noch ausreichend Karten. Neben der Online-Buchung ist eine Telefonbuchung unter (0531) 16606 und eine Bestellung in den Geschäftsstellen unserer Zeitung möglich. Tickets gibt es aber natürlich auch bei anderen bekannten Vorverkaufsstellen.

Gut besucht war die bisher letzte Tournee von Feuerwerk der Turnkunst Anfang 2020 in Braunschweig (Archivfoto). Foto: Peter Sierigk

Wie komme ich zur Volkswagen-Halle Braunschweig?

Die Volkswagen-Halle befindet sich am Europaplatz 1. Autofahrer können den Großparkplatz auf dem Messegelände in der Eisenbütteler Straße nutzen. Wer direkt bis vor die Halle die Volkswagen-Halle gefahren werden möchte, nutzt zum Beispiel die Ringbuslinien 419 und 429 (Haltestelle Holzhof/Volkswagen-Halle). Sie fahren am Veranstaltungssonntag im 30-Minuten-Takt, am Veranstaltungsmontag im 15 Minuten-Takt vom Braunschweiger Hauptbahnhof ab. Die Straßenbahnlinien 3 und 5 halten am Europaplatz. Auch von dort sind es nur wenige Minuten zu Fuß.

Zum Feuerwerk-der-Turnkunst-Ensemble 2019 gehörte auch der Salzgitteraner Trampolinturner Tom Nowak (Archivfoto). Foto: Dennis Lendeckel / regio-press

Wie oft war das Feuerwerk der Turnkunst schon in Braunschweig?

Seit 2002 steht Braunschweig jährlich auf dem Spielplan der Turnkunst-Reihe. War es bis 2005 nur eine Show pro Tour, gastierte das Ensemble zwischen 2006 und 2012 zweimal, seit 2013 gibt es pro Tour drei Events. 2020 hieß die Show „Opus“, 2019 befand sich das Ensemble auf „Connected“-Tour, mit dabei Trampolinturner Tom Nowak aus Salzgitter. 2018 machte die „Aura“-Tour unter anderem Station in Braunschweig. Zwischen 1992 und 1999 gab es übrigens mehrere Shows im Wolfsburger Congress-Park.

stl/red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de