Die Bundespolizei musste Alex in Braunschweig aus dem Zug holen

Der Altdeutsche Schäferhund Alex (7) kam durch eine Odyssee ins Braunschweiger Tierheim. Der Vorbesitzer wohnte mit Alex in der Nähe von Köln. Der Rüde lebte dort nur auf einem Grundstück und ging wohl nie spazieren, vermutet man im Tierheim. Nun entschloss sich sein Besitzer, das Tier zu verkaufen ­­– und annoncierte Alex im Internet.

Als Alex sich nicht mehr beruhigen ließ, wurde der Tierrettungsdienst gerufen

Daraufhin kam ein Käufer aus Berlin und nahm Alex mit. Er versuchte, mit ihm im Zug nach Berlin zu fahren. Was dann geschah, schildern die Tierheim-Experten so:

Eine stattliche Erscheinung: Altdeutscher Schäferhund Alex, Foto: Tierheim Braunschweig

„Der Rüde war mit dieser Situation völlig überfordert und reagierte so aggressiv auf alles und jeden, dass er mit seinem neuen Besitzer in Braunschweig von der Bundespolizei aus dem Zug gezogen wurde. Da Alex sich nicht von dem neuen Besitzer beruhigen ließ und die Polizei den Hund so nicht weiterfahren lassen konnte, wurde unser Tierrettungsdienst angerufen. Der neue Besitzer gab Alex an das Tierheim ab, natürlich ohne einen Cent zu bezahlen, da er ja gerade erst sein ganzes Geld für den Kauf des Hundes ausgegeben hatte. Und so kam Alex in unser Tierheim.“

Der Hund muss noch lernen, dass Jogger und Fahrradfahrer keine Beute sind

Alex ist demnach ein unsicherer Hund, der bislang nicht viel kennenlernen durfte. Beim Spazierengehen war er anfangs sehr aufgeregt und zeigte sich sehr empfänglich für Bewegungsreize wie etwa Fahrräder. Mittlerweile gehe Alex aber schon viel entspannter spazieren, müsse aber das gesamte Hunde-ABC noch lernen, habe fast keinen Grundgehorsam.

„Wir wissen nicht, ob er schon einmal eine Wohnung von innen gesehen hat, sondern nur, dass es mindestens drei Vorbesitzer gab.“ Gerade lerne Alex ein paar Spielregeln, „und wir haben ihm zur Sicherheit einen Maulkorb auftrainiert“. Diesen trage er nur bei Spaziergängen, bis er gelernt habe, dass Jogger und Fahrradfahrer keine Beute sind.

Mehr zu Braunschweigs Tierheim-Tieren finden Sie hier:

Alex verträgt sich übrigens sehr gut mit Hündinnen und kann gut als Zweithund gehalten werden, so das Tierheim. Gesucht würden erfahrene und souveräne Halter ohne Kinder mit Grundstück, Menschen, die ihm viel Ruhe und Selbstsicherheit vermitteln könnten.

Kontakt zum Tierheim Braunschweig:

Wer Interesse an Alex hat, kann sich im Tierheim Braunschweig melden. Telefon (05 31) 50 00 07: montags, dienstags freitags 13 bis 16 Uhr, donnerstags 13 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 13 Uhr. Infos: www.tierschutz-braunschweig.de

Mehr Nachrichten aus Braunschweig

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de