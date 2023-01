„Shake Hands“: Modellprojekt für Konfliktlösung in Braunschweig

Braunschweig. Es startet in Lamme, weil dies der Ortsteil mit dem höchsten Anteil an Jugendlichen ist. Wie man sich beteiligen kann, erfahren Sie hier.

Wiederkehrender Zoff unter Jugendlichen, ein lange schwelender Nachbarschaftsstreit, Stress in der Schule: Manchmal können Konflikte nur schwer ohne fachkundige Unterstützung beigelegt werden. Ein Beitrag dazu soll das Modellprojekt „Shake Hands“ sein, das im Braunschweiger Stadtteil Lamme auf den Weg gebracht wird.

Wie die Stadtverwaltung ankündigt, vermitteln zunächst professionelle, später auch ehrenamtliche Mediatorinnen und Mediatoren kostenlos, um Konflikte konstruktiv beizulegen. Am Dienstag, 10. Januar, ab 18 Uhr findet im Familienzentrum St. Marien, Lammer Heide 9, eine Infoveranstaltung für angehende ehrenamtliche Mediatorinnen und Mediatoren statt. Die Ausbildung beginnt im März. Wer in Lamme wohnt und Interesse an einer solchen Tätigkeit hat, kann sich bewerben. Ansprechpartnerin in der Stadtverwaltung ist Esther Grüning, esther.gruening@braunschweig.de, Telefon 0531/470-8672.

Viele Akteure in Lamme beteiligen sich

Das Projekt wird unterstützt vom städtischen Fachbereich Kinder, Jugend und Familie. Als Anschubfinanzierung erhält die Stadt eine Förderung über zwei Jahre in Höhe von insgesamt 25.600 Euro durch den Landespräventionsrat Niedersachsen. Damit sollen unter anderem die Kosten für die Ausbildung der ehrenamtlichen Mediatorinnen und Mediatoren abgedeckt werden.

„Shake Hands“ ist Teil eines Aktionsplans, der unter Beteiligung der Akteure vor Ort im Rahmen der Präventionsstrategie „Communities that Care“ (CTC) der Stadt Braunschweig am Modellstandort Lamme auf den Weg gebracht wird. Insbesondere das Familienzentrum St. Marien, die örtliche Grundschule zusammen mit der Elternvertretung, die Bürgergemeinschaft, das Jugendzentrum, der Sportverein sowie der Stadtbezirksrat haben sich demnach eingebracht. Zur Erläuterung: Bei CTC geht es um Risiko- und Schutzfaktoren, die die Entstehung bestimmter Problemverhaltensweisen bei Kindern und Jugendlichen maßgeblich beeinflussen.

Iko-Institut führt das Projekt durch: Es geht um konstruktive Konfliktlösung

Durchgeführt wird das Projekt „Shake Hands“ vom „iko-Institut für Konfliktlösungen, Braunschweig / Wolfenbüttel“. Schwerpunkte des iko-Instituts sind der Stadt zufolge seit mehr als 20 Jahren die Ausbildung von Mediatorinnen und Mediatoren, Mediationspraxis (Familien- und Wirtschaftsmediationen) sowie die Entwicklung neuer Ansätze zur konstruktiven Konfliktbearbeitung (z.B. Palaverzelt, Gemeinwesenmediation in Wolfenbüttel).

„Grundsätzlich richtet sich das Angebot in Lamme an alle Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtteils“, betont die Stadtverwaltung. Über Aktionstage in den Einrichtungen (wie Kita und Grundschule) sollen jedoch vor allem Kinder und Jugendliche sowie deren Bezugspersonen erreicht werden, um die nötigen Sozialkompetenzen und Haltungen für ein respektvolles Miteinander möglichst früh zu entwickeln. „Lamme wurde ausgewählt, weil es der Ortsteil mit dem höchsten Anteil an Jugendlichen in Braunschweig ist.“

Kostenfreie Mediation bei Konflikten in Nachbarschaft, Familie, Schule und Verein

Ziel des gemeinsamen Projektes sei es, ein friedliches und respektvolles Zusammenleben in einer von Vielfalt geprägten Gesellschaft zu fördern, erläutert die Stadt. Es gehe zum einen um eine kostenfreie professionelle Mediation für Konflikte im sozialen Nahraum – zum Beispiel Nachbarschaft, Verwandtschaft, Familie, Schule, Verein. Zum anderen sollen über die Ausbildung ehrenamtlicher ortsansässiger Mediatoren und über Aktionstage in den örtlichen Einrichtungen konstruktive Konfliktlösungen entwickelt sowie demokratische Haltungen und Zivilcourage gestärkt werden.

