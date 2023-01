Braunschweig: Rätsel um Ampelschaltung nach Unfall an der A391

In Braunschweigs Westen hat es am Donnerstag eine Kollision gegeben. Jetzt ermittelt die Polizei (Symbolfoto).

Vergangenen Donnerstag ist es auf der Münchenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Vor Rätsel stellt die Ermittler laut Pressemitteilung nun die Ampelschaltung an der Unfallstelle. Ein 47-jähriger Braunschweiger fuhr mit seinem Nissan auf der Autobahn 391 in Richtung Süden. An der Anschlussstelle Weststadt verließ er die Autobahn und bog in Richtung Innenstadt ab. Zeitgleich fuhr eine 21-jährige Braunschweigerin mit einem Opel auf der Münchenstraße stadtauswärts. Sie wollte nach links auf die A391 auffahren. Es kam zum Zusammenstoß.

Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die 21-Jährige musste zur Behandlung durch einen Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung machen können. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter (0531) 4763935.

red

