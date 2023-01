Braunschweiger verstarb nach Reanimation im Klinikum

Nach seinem Zusammenbruch am Neujahrsmorgen im Braunschweiger Polizeigewahrsam ist ein 38-jähriger in der Nacht zu Dienstag auf der Intensivstation des Städtischen Klinikums gestorben. Im Gewahrsam hatte eine Ärztin den Braunschweiger noch reanimieren können. Die Staatsanwaltschaft hat beim Amtsgericht Braunschweig nun die Obduktion des Leichnams beantragt.

Laut Hans Christian Wolters, Sprecher der Braunschweiger Staatsanwaltschaft, handelt es sich um ein Todesermittlungsverfahren, wie es bei Todesumständen, die Fragen aufwerfen, üblich ist. „Von der Obduktion erhoffen wir uns Klarheit über die Todesursache. Danach können wir entscheiden, ob ein Fremdverschulden in Betracht kommt.“ Bisher gebe es allerdings keinen Anfangsverdacht auf eine Straftat.

Die Ermittlungen werden vom Zentralen Kriminaldienst der Polizei in Gifhorn geführt.

Obduktion soll klären: Handelt es sich um einen Drogentod?

Der 38-Jährige soll am Neujahrsmorgen in einer Gaststätte in der Innenstadt Pfefferspray versprüht und mindestens vier Gäste verletzt haben. Gegenüber alarmierten Polizeibeamten soll er Widerstand geleistet haben. In seinen Taschen fand die Polizei Betäubungsmittel.

Zur Verhütung weiterer Straftaten, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei Gifhorn, sei er ins zentrale Polizeigewahrsam an der Friedrich-Voigtländer-Straße gebracht worden. Es werde vermutet, dass das Mann unter Drogeneinfluss stand, berichtet Wolters. Ob es sich womöglich um einen Drogentod gehandelt hat – diese Frage soll durch die Obduktion ebenfalls beantwortet werden.

Braunschweiger Polizei: Mann attackierte Angestellte mit Faustschlägen

Zur angeordneten Blutprobe war es am Neujahrsmorgen nicht mehr gekommen. Im Polizeigewahrsam soll der Mann zwei Angestellte mit Faustschlägen angegriffen haben – woraufhin ihm, so die Gifhorner Polizei, Handfesseln angelegt wurden und er sich beruhigt habe.

Zu diesem Zeitpunkt hielt sich ohnehin eine Ärztin im Gewahrsam auf, um Alkoholisierte medizinisch zu überwachsen, die im so genannten Schutzgewahrsam ihren Silvesterrausch ausschliefen. Fünf Personen wurden laut Polizeisprecher Dirk Oppermann in dieser recht ruhig verlaufenen Silvesternacht in Gewahrsam genommen.

Als die Ärztin zu dem 38-Jährigen kam, war er Wolters zufolge bereits bewusstlos und musste reanimiert werden. Der Mann sei davor für kurze Zeit allein in seiner Zelle gewesen.

