Polizeieinsatz in Braunschweiger Schloss-Arkaden: Versuchter Raub

In den Schloss-Arkaden gab es am Montagabend einen versuchten Raubüberfall (Archivfoto).

Polizeieinsatz in den Schloss-Arkaden: Vor dem dortigen Supermarkt hat am Montagabend gegen 18.30 Uhr ein 49-Jähriger einen Mann mit Baby auf dem Arm mit einem Messer bedroht. Der Täter forderte nach Zeugenaussagen Bargeld. Nachdem der Bedrohte den Fall an den Sicherheitsdienst weitergegeben hatte, sprach dieser den Täter an und informierte die Polizei, so eine Mitteilung der Beamten. Vor Ort stellten die Beamten ein Cuttermesser in der Hosentasche des 49-jährigen Braunschweigers fest. Der Braunschweiger wurde vorläufig festgenommen.

Der 49-Jährige war aggressiv und aufbrausend. Es bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Aus diesem Grund beantragte die Staatsanwaltschaft Braunschweig eine Blutprobenentnahme. Diese wurde durch eine Richterin am Amtsgericht angeordnet. Die Polizei sucht nun nach dem Mann, der durch den 49-Jährigen bedroht wurde. Er trug ein Baby in weißer Kleidung auf dem Arm, war etwa 1,70 Meter groß, trug eine beige Jacke und eine blaue Jeans. Hinweise unter (0531) 4762516.

Mysteriöse Nachricht an Windschutzscheibe: Wer macht Angaben zur Unfallflucht?

Am 23. Dezember stellte eine 54-jährige Braunschweigerin einen Schaden an Ihrem Auto fest. Der linke Kotflügel ihres geparkten Opels war stark beschädigt. An der Windschutzscheibe des Autos hatte sie einen Zettel mit einem anonymen Hinweis auf den Unfallverursacher gefunden. Die Polizei sucht nun nach diesem Hinweisgeber, um weitere Details zum Unfallhergang zu erfragen. Hinweise an den Verkehrsunfalldienst unter .

(0531) 4763935

