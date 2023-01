Braunschweig. Ursache war ersten Angaben zufolge ein Brand in der WC-Anlage. In der Folge sei die große Empfangshalle verraucht gewesen.

Etliche Einsatzkräfte sind am Dienstagnachmittag zum Braunschweiger Hauptbahnhof ausgerückt.

Brand Feuerwehreinsatz am Braunschweiger Hauptbahnhof

Am Braunschweiger Hauptbahnhof ist es am Dienstagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Wie der Lagedienstführer auf Anfrage mitteilt, hatte es offenbar in der WC-Anlage gebrannt. Die große Halle sei verraucht gewesen. Man habe aber alles unter Kontrolle.

Da der Einsatz noch lief, lagen vorerst keine weiteren Details vor. Es gibt bislang offensichtlich keine Hinweise auf verletzte Personen. Der Zugverkehr war nach ersten Informationen unserer Zeitung offensichtlich nicht beeinträchtigt.

cos

