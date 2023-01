Braunschweig. Wir haben uns gefragt, welche Nachrichten uns in diesem Jahr zum Lachen, Weinen und Staunen bringen würden. Herausgekommen ist der komplette Wahnsinn.

Irre Schlagzeilen Was im Braunschweiger Land passiert, wenn 2023 völlig durchdreht

Das Jahr 2022 hat nachrichtlich kaum Momente gehabt, in denen vor Staunen die Kinnlade heruntergeklappt ist. Oder ist Ihnen eine Schlagzeile in Erinnerung geblieben, die nichts mit Energiekrise, Ukraine-Krieg und Corona zu tun hatte? Allerhöchstens der wilde Diebstahl einer Straßenbahn in Braunschweig.

Eine Sensation mit praktischem Nutzen: Warum nicht das leerstehende Galeria-Gebäude in Braunschweig als Mega-Kita nutzen? Foto: Kristin Heine

Was können wir also von 2023 erwarten? Viele wünschen sich ein unspektakuläres Jahr, ohne große Katastrophen, mit Frieden und Zufriedenheit. Wir haben allerdings etwas weitergedacht und überlegt, welche Schlagzeilen uns in der Region Braunschweig-Wolfsburg zum Lachen oder Staunen bringen würden. Herausgekommen ist Unfug reinsten Grades und zum Teil auch kindlich-fantasievolles Wunschdenken.

Braunschweig-Wolfsburg:Diese Nachrichten würden uns 2023 umhauen Braunschweig-Wolfsburg:Diese Nachrichten würden uns 2023 umhauen Dass diese Schlagzeilen 2023 wahr werden, ist zwar unwahrscheinlich bis absurd - der Gedanke daran erhellt uns aber.

Braunschweig-Wolfsburg:Diese Nachrichten würden uns 2023 umhauen Dass diese Schlagzeilen 2023 wahr werden, ist zwar unwahrscheinlich bis absurd - der Gedanke daran erhellt uns aber.

Braunschweig-Wolfsburg:Diese Nachrichten würden uns 2023 umhauen Dass diese Schlagzeilen 2023 wahr werden, ist zwar unwahrscheinlich bis absurd - der Gedanke daran erhellt uns aber.

Braunschweig-Wolfsburg:Diese Nachrichten würden uns 2023 umhauen Dass diese Schlagzeilen 2023 wahr werden, ist zwar unwahrscheinlich bis absurd - der Gedanke daran erhellt uns aber.

Braunschweig-Wolfsburg:Diese Nachrichten würden uns 2023 umhauen Dass diese Schlagzeilen 2023 wahr werden, ist zwar unwahrscheinlich bis absurd - der Gedanke daran erhellt uns aber.



Braunschweig-Wolfsburg:Diese Nachrichten würden uns 2023 umhauen Dass diese Schlagzeilen 2023 wahr werden, ist zwar unwahrscheinlich bis absurd - der Gedanke daran erhellt uns aber.

Braunschweig-Wolfsburg:Diese Nachrichten würden uns 2023 umhauen Dass diese Schlagzeilen 2023 wahr werden, ist zwar unwahrscheinlich bis absurd - der Gedanke daran erhellt uns aber.

Braunschweig-Wolfsburg:Diese Nachrichten würden uns 2023 umhauen Dass diese Schlagzeilen 2023 wahr werden, ist zwar unwahrscheinlich bis absurd - der Gedanke daran erhellt uns aber.

Braunschweig-Wolfsburg:Diese Nachrichten würden uns 2023 umhauen Dass diese Schlagzeilen 2023 wahr werden, ist zwar unwahrscheinlich bis absurd - der Gedanke daran erhellt uns aber.

Braunschweig-Wolfsburg:Diese Nachrichten würden uns 2023 umhauen Dass diese Schlagzeilen 2023 wahr werden, ist zwar unwahrscheinlich bis absurd - der Gedanke daran erhellt uns aber.



Braunschweig-Wolfsburg:Diese Nachrichten würden uns 2023 umhauen Dass diese Schlagzeilen 2023 wahr werden, ist zwar unwahrscheinlich bis absurd - der Gedanke daran erhellt uns aber.

Braunschweig-Wolfsburg:Diese Nachrichten würden uns 2023 umhauen Dass diese Schlagzeilen 2023 wahr werden, ist zwar unwahrscheinlich bis absurd - der Gedanke daran erhellt uns aber.

Braunschweig-Wolfsburg:Diese Nachrichten würden uns 2023 umhauen Dass diese Schlagzeilen 2023 wahr werden, ist zwar unwahrscheinlich bis absurd - der Gedanke daran erhellt uns aber.

Braunschweig-Wolfsburg:Diese Nachrichten würden uns 2023 umhauen Dass diese Schlagzeilen 2023 wahr werden, ist zwar unwahrscheinlich bis absurd - der Gedanke daran erhellt uns aber.

Braunschweig-Wolfsburg:Diese Nachrichten würden uns 2023 umhauen Dass diese Schlagzeilen 2023 wahr werden, ist zwar unwahrscheinlich bis absurd - der Gedanke daran erhellt uns aber.



Braunschweig-Wolfsburg:Diese Nachrichten würden uns 2023 umhauen Dass diese Schlagzeilen 2023 wahr werden, ist zwar unwahrscheinlich bis absurd - der Gedanke daran erhellt uns aber.

Braunschweig-Wolfsburg:Diese Nachrichten würden uns 2023 umhauen Dass diese Schlagzeilen 2023 wahr werden, ist zwar unwahrscheinlich bis absurd - der Gedanke daran erhellt uns aber.

Braunschweig-Wolfsburg:Diese Nachrichten würden uns 2023 umhauen Dass diese Schlagzeilen 2023 wahr werden, ist zwar unwahrscheinlich bis absurd - der Gedanke daran erhellt uns aber.

Braunschweig-Wolfsburg:Diese Nachrichten würden uns 2023 umhauen Dass diese Schlagzeilen 2023 wahr werden, ist zwar unwahrscheinlich bis absurd - der Gedanke daran erhellt uns aber.

Braunschweig-Wolfsburg:Diese Nachrichten würden uns 2023 umhauen Dass diese Schlagzeilen 2023 wahr werden, ist zwar unwahrscheinlich bis absurd - der Gedanke daran erhellt uns aber.



Braunschweig-Wolfsburg:Diese Nachrichten würden uns 2023 umhauen Dass diese Schlagzeilen 2023 wahr werden, ist zwar unwahrscheinlich bis absurd - der Gedanke daran erhellt uns aber.

Braunschweig-Wolfsburg:Diese Nachrichten würden uns 2023 umhauen Dass diese Schlagzeilen 2023 wahr werden, ist zwar unwahrscheinlich bis absurd - der Gedanke daran erhellt uns aber.

Braunschweig-Wolfsburg:Diese Nachrichten würden uns 2023 umhauen Dass diese Schlagzeilen 2023 wahr werden, ist zwar unwahrscheinlich bis absurd - der Gedanke daran erhellt uns aber.

Braunschweig-Wolfsburg:Diese Nachrichten würden uns 2023 umhauen Dass diese Schlagzeilen 2023 wahr werden, ist zwar unwahrscheinlich bis absurd - der Gedanke daran erhellt uns aber.

Braunschweig-Wolfsburg:Diese Nachrichten würden uns 2023 umhauen Dass diese Schlagzeilen 2023 wahr werden, ist zwar unwahrscheinlich bis absurd - der Gedanke daran erhellt uns aber.

Das könnte Sie auch interessieren:

Besser haben als brauchen: Warum nicht vorausdenken und die Weddeler Schleifer sicherheitshalber schon jetzt siebenspurig ausbrauchen? Foto: Kristin Heine

„Also mein Favorit ist: Blume klebt sich mit den Klimaklebern zusammen“, sagt Volontärin Katja Beyrodt. Schließlich sei das die Lösung aller Klimaprobleme: „Wenn Blume sich an Klima-Kleber:innen hängt, kann das doch nur Gutes bedeuten. Mit Sicherheit führt diese Annäherung durch Kleber dazu, dass VW bald doch Züge baut und sich für die Wiederkehr des 9 Euro Tickets einsetzt. Ich wär auf jeden Fall dabei im VW-Zug.“

Auch unser Chefredakteur Christian Klose amüsiert sich über die Schlagzeilen. Sein Favorit: Dennis Schröder reitet bei den Löwen-Classics mit. „Das wäre ein weiterer großer Sprung für die Sportstadt Braunschweig.“ Er könne sich aber auch vorstellen, dass der NBA-Spieler nächste Saison bei den Löwen spielt, um die Zügel bei den Braunschweiger Basketballern selbst auf dem Feld in die Hände zu nehmen. Mal sehen, ob diese Schlagzeile wahr wird.

Sie glauben nicht, wie viel Spaß es gemacht hat, die absurdesten Schlagzeilen noch eine Stufe weiterzudrehen. Klicken Sie sich durch und schreiben Sie uns ihre Meinung an redaktion.online-bzv@funkemedien.de.

Übrigens, wir haben auch eine etwas ernstere Wunsch-Vorschau für das Jahr 2023 zusammengetragen. Mit welchen Wünschen und Erwartungen unsere Redakteure ins neue Jahr gehen, lesen Sie hier: Was kommt 2023? Unser Redaktionsteam blickt in die Zukunft

Dennis Schröder wechselt die Sportart? Warum nicht die unfassbare Basketballkarriere an den Nagel hängen, um bei den Löwenclassics mitreiden Foto: Kristin Heine

Fotogenes Posieren bei VW-Chef Oliver Blume: Warum nicht unkonventionelle Wege gehen und sich mit Klimaaktivisten vereinen? Foto: Kristin Heine

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de