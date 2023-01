Stadtmarketing bilanziert Braunschweigs Weihnachtsgeschäft

Braunschweig. Das Stadtmarketing hat die Frequenzahlen der Lasermessgeräte in der Innenstadt ausgewertet und sieht an den gemessen Besucherbewegungen Positives.

Das Stadtmarketing hat Bilanz des Weihnachtsgeschäfts gezogen. Rund 3,8 Millionen Besucherbewegungen verzeichneten die Lasermessgeräte vom 23. November bis 31. Dezember zu Öffnungszeiten der Braunschweiger Innenstadt von 10 bis 20 Uhr. Das bedeutet eine Steigerung von 37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und eine deutliche Annäherung an die Werte 2019, heißt es in der Bilanz.

Frequenzstarke Samstage

In der Adventszeit 2022 lagen die Frequenzen demnach montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr zwischen 600.000 und 680.000 Besucherbewegungen pro Woche, besonders frequenzstark die Adventssamstage mit Werten von 170.000 bis 200.000. Insgesamt erfassten die Messgeräte im Weihnachtsgeschäft rund 3,8 Millionen Frequenzen. Somit liegen die Frequenzen der Adventszeit bis einschließlich zweiter Weihnachtsfeiertag mit 3,2 Millionen auf dem Niveau im Jahr vor der Pandemie, allerdings war die Adventszeit 2019 vier Tage kürzer.

„Die Frequenzen spiegeln den Trend wider, den wir seit dem Wegfall der pandemiebedingten Einschränkungen im Sommer beobachten können: Sie nähern sich immer mehr dem Niveau von 2019 an“, wird Gerold Leppa, Geschäftsführer Stadtmarketing, zitiert.

Starke Woche vor Silvester

Zwischen Weihnachten und Silvester verzeichneten die Geräte stabile Frequenzen, 66 Prozent über Vorjahr. „Die Vergleiche mit den Vorjahren sind mit Umsicht zu interpretieren“, so Leppa. „2021 gab es nach den Feiertagen einen Einkaufstag weniger, und wir hatten völlig andere Bedingungen in der Innenstadt. Durch die Winterruhe musste nicht nur der Weihnachtsmarkt vorzeitig schließen, auch Handel und Gastronomie waren von den Maßnahmen betroffen.“ Solche Einschränkungen habe es 2022 nicht gegeben. „Aber nicht nur im Vergleich mit dem Vorjahr, sondern auch im Vergleich mit der Adventszeit 2022 war die Woche vor Silvester frequenzstark.“

Das bestätigt auch Olaf Jaeschke, Vorstandsvorsitzender vom Arbeitsausschuss Innenstadt: „Besonders in der Woche nach Weihnachten waren die Geschäfte in der Innenstadt voll, das war auch an den Umsätzen spürbar. So hatten wir in Braunschweig noch einen sehr positiven Abschluss des Weihnachtsgeschäfts.“

